De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) kon het personeel vanwege de teruggelopen inkomsten door de sluiting van het luchtruim, niet uit eigen middelen betalen. De voorzitter van de personeelsbond van de SLM, Robby Maaijen, zegt tegenover de media, dat hij uit een bekendmaking van de directie heeft begrepen, dat de SLM de salarissen over de maand juni kon uitbetalen, dankzij een financiële tegemoetkoming uit het COVID-19 noodfonds. “Onze leden hebben al genoeg ingeleverd aan inkomen op hun salaris. Het zou niet eerlijk zijn, dat terwijl onze leden inleveren, er binnen het bedrijf een nieuwe directeur wordt benoemd of dat salarissen van de aanwezige directeuren worden opgetrokken”, zegt Maaijen. Hij hoopt dat de directie zich blijft inzetten voor het andere deel uit het noodfonds waar de SLM recht op heeft, zodat de salarissen normaal uitbetaald kunnen worden. De vakantiegelden zullen volgens Maaijen niet in juli, maar in september uitbetaald worden. “De vakantiegelden worden uitgesteld betaald. Wat er deze maand gebeurt, weten we nog niet”, aldus Maaijen.