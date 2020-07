‘Het is niet in orde, het is niet eerlijk’ Nadat Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, het voorzitterschap van De Nationale Assemblee had aanvaard, besloot hij het stokje over te dragen aan Marinus Bee en te gaan voor het vicepresidentschap. Brunswijk gaf aan, dat hij als vicepresident meer kan betekenen voor het volk. ‘’In de uitvoering kan ik meer betekenen voor het volk’’, aldus Brunswijk. Intussen heeft Brunswijk die over concessies beschikt, aangegeven deze te zullen omzetten in stichtingen. Amanda Sheombar van de Actiegroep Bezorgde Burgers, zegt dat met de keus van Brunswijk, er een deuk komt in de transparantie, integriteit en eerlijkheid waarvoor het volk gestemd heeft. “Volgens artikel 96 van de Grondwet moet je helemaal geen inkomsten krijgen uit die stichtingen of bedrijven. Nu probeert hij zaken te omzeilen en dat kan onrust creëren. Niemand hoeft mij te komen zeggen, dat er geen inkomsten meer zijn als die concessies in stichtingen omgezet worden en doen alsof alles in orde is. Het is niet in orde en het is niet eerlijk”, zegt Sheombar. De politieke partij van Brunswijk heeft volgens haar genoeg mensen die voorgedragen kunnen worden. “We hebben slim gestemd, omdat we de NDP-regering weg wilde hebben. We hebben ondanks COVID-19, in lange rijen gestaan voor eerlijkheid en transparantie. Nu moet de regering slim regeren en niet proberen om nu al wetten te omzeilen”, aldus Sheombar. Politiek analist Marten Schalkwijk, zegt dat Brunswijk zichzelf schade toebrengt als hij gaat voor het vicepresidentschap. “Hij is gekozen in de functie van DNA-voorzitter. Er is vertrouwen in hem gesteld. Nu moet hij die functie zo goed mogelijk invullen. Nu lijkt het een beetje op hebzucht als je eerst voorzitter wordt en nu vicepresident.’’ Schalkwijk zegt dat de keus daarnaast niet goed overkomt bij de bevolking en de partij, want het lijkt alsof de partij niet over kader beschikt om de functie goed in te vullen. “Brunswijk zou er beter aan doen om gewoon voorzitter van DNA te blijven. Begin daar te bewijzen dat je het tot een goed eind kan brengen.” Over het internationale vonnis dat Brunswijk op zijn naam heeft, zegt Schalkwijk dat Suriname nu ook een president heeft met zowel in Suriname als het buitenland een vonnis op zijn naam. “Hij is toch blijven aanzitten, alsof er niks aan de hand is. Dit is de schaamteloosheid die bij de vorige regering gebleken is.” Schalkwijk zegt dat er kiezers zijn die daarmee geen moeite hebben en dat dit de moraal in het land weergeeft. “We hebben te doen met de politieke realiteit en er is geen wetgeving, dus binnen de Abop zou intern de discussie gevoerd moeten worden over wat het beste is voor het land.” DOE-voorzitter Steven Alfaisie, zegt dat Brunswijk gezien zijn verleden, niet in aanmerking zou moeten komen voor het vicepresidentschap, maar dat het reeds is begonnen bij zijn verkiezing tot DNA-voorzitter. “DOE propageert moraal en ethiek. Het is duidelijk waar we staan als het gaat om de juiste persoon op de juiste plek. Lag het aan ons, dan hadden we een andere keuze en voorstel gedaan.” Alfaisie geeft aan dat ons land een democratie is met een bepaalde grondwet en kiesstelsel. Er is volgens hem, geen verbod voor personen die in het buitenland of in Suriname in aanraking zijn gekomen met de politie, om deze functies te bekleden. ‘’In onze hele geschiedenis hebben we zoveel mensen gehad, maar dat wil niet zeggen dat het goed is. Het volk heeft een keuze gemaakt om Abop en VHP zoveel zetels te geven om te regeren. Daarmee zijn ze bezig. We moeten nu het negatieve loslaten, want we gaan niet vooruit daarmee. We moeten kijken naar de situatie van het land, die moet aangepakt worden en wie daar zit, moet het doen. Het is niet verwachtbaar dat ze van de functie zullen afstappen”, zegt Alfaisi. ‘’Het is water naar zee dragen als we blijven klagen. Als de mensen anders hadden gewild, hadden ze DOE zetels moeten geven, dan waren ze bijna zeker dat we zouden vechten daarvoor, maar nu moeten we dealen met de realiteit. En we moeten nu gaan naar een wet met moraal en ethiek voor topfunctionarissen, dan is dit alles voorbij”, aldus Alfaisi.