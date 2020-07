De lessen voor de examenklassen zijn afgelopen maandag hervat, maar niet alle leerkrachten hebben zich aangemeld, omdat zij verstoken zijn van openbaar vervoer. Enkele leerkrachten die in de verafgelegen districten werkzaam zijn, zeggen tegenover de krant, dat ze de medewerking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur eisen. “Ik werk op de kleuterafdeling. Ik ben afhankelijk van openbaar vervoer, maar dat rijdt niet, dus moet ik elke dag SRD 20 van en naar het werk betalen, dat is SRD 40. Ik kan mij dit echt niet drie weken lang permitteren, omdat ik als ouder, ook andere verplichtingen heb. Ook kunnen we niet massaal wegblijven, want er zijn consequenties daaraan verbonden. Daarom verwachten wij, dat het ministerie mogelijkheden bekijkt om ons toch tegemoet te komen”, zegt een leerkracht. Zij zegt dat er wel een schoolbus in de omgeving rijdt, maar die gaat regelrecht naar de stad. “We kunnen wel met die bus, maar dat is van de wal in de sloot, gezien we dan toch een eind moeten lopen”, zegt de leerkracht. De directeur van Onderwijs, Natasia Bennanon, zegt desgevraagd, dat het ministerie niet op alle individuele gevallen kan inspelen, gezien er momenteel heel veel werk te doen is. “Het ministerie heeft ervoor gezorgd, dat in alle verafgelegen districten, schoolvervoer is ingezet voor leerkrachten en leerlingen. Dat is ook een van de prioriteiten van het ministerie geweest. Indien je nooit gebruik van het schoolvervoer hebt gemaakt, is het natuurlijk moeilijk om midden in rit, bij te liften. Zulke gevallen moeten ze eigenlijk opnemen met de beheerders van het vervoer zelf, want het ministerie heeft zijn deel van de taak reeds vervuld”, aldus Bennanon. De redactie heeft getracht, een reactie vanwege de beheerders van het schoolvervoer te krijgen, echter zonder resultaat.