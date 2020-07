Beeldsnijder geen geschikte kandidaat Onderwijs Arnold Kruisland, ondervoorzitter van het congresbestuur van de NPS, zegt aan ons, dat niet alle leden van het hoofdbestuur van de partij pal staan achter de beslissing van de NPS-voorzitter Gregory Rusland inzake zijn kandidaat-minister voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). “Als u het mij vraagt, vind ik mevrouw Danielle Beeldsnijder niet de geschikte kandidaat voor het ministerie, door haar onervarenheid met betrekking tot het onderwijs”, merkt Kruisland op. Hij zegt dat als gekeken wordt naar de verkiezingsuitslag, Shanti Venetiaan, ook een kandidaat voor de post bij MinOWC, bijna vierduizend stemmen heeft behaald. Beeldsnijder daarbij veel minder. Hiermee heeft de NPS-stemmer aangegeven, Venetiaan wél in een politieke of bestuurlijke functie te willen hebben. Ook de ex-minister Ivan Fernald, vindt Kruisland een uitstekende kandidaat. “In de NPS gaat het er altijd heftig aan toe, omtrent bepaalde zaken”, aldus Kruisland. Hij zegt echter, altijd maar één redenering daarvoor te hebben en dat is; landsbelang is politiek belang. Hij vreest, dat als de NPS de fout maakt, om bij onderwijs iemand te plaatsen die geen enkel gezag kan uitstralen of afdwingen, de partij de tweede kapitale blunder maakt na de gehouden verkiezingen. Het feit dat Shanti Venetiaan een groot draagvlak heeft onder de NPS-structuren, en kiesgerechtigden die op haar gestemd hebben, en het feit dat ze in het onderwijsveld al ruime ervaring heeft, maakt haar voor Kruisland en oud DNA-lid de meest acceptabele kandidaat. Het argument dat Venetiaan bij de universiteit ook belangrijk werk kan verzetten, gaat voor hem niet op. Beste kandidaat-minister voor Onderwijs Volgens Kruisland zouden er in de top en rondom het hoofdbestuur, veel intriges plaatsvinden, om de enge persoonlijke belangen en ambities van bepaalde personen, te behartigen. Hij is van mening dat partijvoorzitter Gregory Rusland de uiteindelijke aanwijzing van de kandidaat voor het ministerie OW&C naar zijn hand wil zetten. Zo heerst er hieromtrent een toenemende ontevredenheid in de NPS, omdat vooral in de onderste regionen van de partij stuit de kandidatuur van Beeldsnijder op verzet. Volgens Kruisland is het ministerie van Onderwijs een te belangrijk departement om daar gewoon iemand te plaatsen, die helemaal niets afweet van Onderwijs. Kruisland en anderen in de NPS, vinden dat de partij met de beste kandidaten in de regering moet deelnemen. “Ik wil de beste kandidaten hebben voor de NPS”, benadrukt hij. Toch blijft hij van mening, dat de beste kandidaat voor Onderwijs, iemand moet zijn die de deskundigheid bezit en capabel genoeg is om die post in te vervullen. “En dat is voor mij mevrouw Venetiaan, meneer Fernald of iemand in de partij die de capaciteiten bezit”, aldus Kruisland. Herstructurering binnen de NPS Op haar DNA-kandidatenlijsten grossierde de NPS in personen die totaal niet aansloegen bij de kiezers, Kruisland is van mening, dat de NPS van de kiezers dezelfde les heeft gehad als de NDP. “Daarom is de NPS op drie DNA zetels gebleven, omdat er op de lijsten kandidaten voorkwamen, die geen enkele marktwaarde hebben”, aldus Kruisland. Volgens Kruisland dient er herstructurering te komen binnen de partij. “Ik vind het jammer, dat de heer Rusland, ondanks zijn capaciteiten en deskundigheid, de partij niet op een behoorlijke manier kan leiden.” “We zullen daarom te allen tijde kritisch moeten blijven, tegenover de voorzitter. “Want tenslotte moeten wij er alles aan doen om onze bijdrage te leveren om Suriname beter te maken dan het op dit moment is en vooral ervoor zorgen dat de belangen van de partij behartigd worden en niet van een enkele groep alleen ”, aldus Kruisland.