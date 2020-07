Het contract van Timothy Mendonca, de huidige waarnemend directeur van Luchthavenbeheer, is niet verlengd. Hoogstwaarschijnlijk komt Vijay Chotkan terug als directeur van N.V. Luchthavenbeheer. Chotkan is momenteel minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, maar het is zo geregeld dat wanneer hij minister af is, hij teruggaat naar zijn vorige baan. Vakbondsvoorzitter Lloyd Read zegt dat hij formeel niet op de hoogte is, maar dat hij hoopt dat het niet waar is. “Het personeel is in beroering. Ik ben de vertolking van wat ze zeggen en een terugkeer van Chotkan, betekent oorlog daar”, zei Read in gesprek met ABC Nieuws. Read zei dat de huidige directeur zich goed van zijn taak kwijt en in moeilijke tijden, een beroep heeft gedaan op de vakbond. Nu er nauwelijks inkomsten zijn, heeft de bond afspraken gemaakt met de huidige directeur. Read zei dat de salarissen nu worden uitbetaald om de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid te garanderen. “Het is moeilijk voor de mensen om nu plotseling te horen krijgen dat de man die nog minister is, binnen niet al te lange tijd de directeurspositie weer zal innemen. Eerlijk, ik kan het mij niet voorstellen en ik hoop dat het niet zo is. We zullen dat niet accepteren. Het is niet ethisch naar werknemers en de rest van de bevolking toe”, stelde Read. De vakbondsleider hoopt dat de nieuwe regering waar zij lang naar hebben uitgekeken, ervoor zorgt dat zaken die zijn gebeurd, aangepakt worden en dat ze zich niet laat leiden door arrogantie, politieke hebzucht en totaal voorbijgaan aan liefde voor het land. “We gaan het ook niet accepteren. De nieuwe regering mag weten dat we met argusogen kijken naar de bemensing waar die moet komen. De mensen moeten integer zijn, kennis hebben van zaken en geen leeghoofden, waardoor het bedrijf in problemen komt en de toekomst van de werknemers in gevaar komt. Nu zit een capabele man daar met veel inzicht. Zijn contract is niet verlengd, dus we gaan verder praten met de toekomstige regering”, aldus Read.