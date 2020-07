Het beperken van de dag opnamelimiet bij de ATMs; Het beperken van contante opnames bij de kassa’s in de bank; Beperkte bevoorrading van de ATM’s.

De Surinaamse banken kampen met een tijdelijk cashvoorraadprobleem in Surinaamse dollars (SRD’s). Hierdoor kunnen de Automatic Teller Machines (ATM’s) onvoldoende worden aangevuld en moeten er beperkingen worden opgelegd bij contante opnames in de bank, deze houden onder andere in:Banken betreuren deze overmachtssituatie en de irritatie die dit bij de klanten veroorzaakt. De banken werken nauw samen met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan een oplossing voor dit probleem en verwachten dat in de tweede helft van de maand juli, de resultaten hiervan al merkbaar zijn. Deze schaarste aan chartale SRD’s heeft geen consequenties voor de girale beschikbaarheid van SRD’s. Het lokale SRD interbancaire betalingsverkeer heeft normaal voortgang; er zijn geen beperkingen op girale overmakingen. De banken adviseren en doen een beroep op u, om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de gratis digitale en girale betaaloplossingen zoals online- en mobile banking, e-wallets en POS-betalingen. Deze gratis betaaloplossingen die al geruime tijd door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) worden gepromoot, ondervinden geen gevolgen van het cash voorraadprobleem. De banken doen tevens een beroep op de winkeliers, om de POS-betaalmogelijkheden aan de klanten beschikbaar te stellen en aan te bieden. De banken bieden hun verontschuldigingen aan voor dit ongerief en werken samen met de Centrale Bank van Suriname aan een spoedige oplossing. Voor specifieke vragen, bevelen wij u aan om contact op te nemen met uw huisbank.