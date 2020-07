De demissionaire regering is de afgelopen week bezig geweest met het op de valreep benoemen van personen. Hoewel de huidige regering weet, dat ze het land reeds met heel veel schulden overdraagt, beloont zij volgens DA’9-voorzitter Angelic del Castilho, haar eigen mensen voordat zij vertrekt. “Het laatste geld dat er nog beschikbaar is, wil ze eerst opmaken”, zegt Del Castilho. Opvallend volgens haar is, dat 75 procent van de benoemingen NDP-gelieerde personen betreft. Sinds maandag circuleert er een document waarin gesteld wordt, dat Melvin Bouva benoemd is tot ‘beleidsadviseur eerste klasse’ van de minister van Buitenlandse Zaken (BuZa). Bouva zei in de media, de stukken niet onder ogen gehad te hebben. “In feite mag de demissionaire regering geen handelingen meer plegen. Ze dragen het land al over met toornhoge schulden en dan willen ze hun mensen nog tegemoet komen. Bouva had ook moeten weten, dat hij geen aanspraak maakt op de functie van beleidsadviseur. Er staat daadwerkelijk in de grondwet, dat een ex-parlementariër mag solliciteren bij een ministerie als beleidsadviseur. Maar bij dezen kan Bouva dat niet, omdat hij recentelijk is beëdigd tot parlementariër”, aldus Del Castilho. Volgens Del Castilho moet de demissionaire regering genoegen nemen met het besluit van de kiezers, dat inhoudt dat ze niet gewilligd is. ‘’Er is duidelijk afgerekend met hun wanbeleid. Deze regering negeert elke vorm van boodschappen, en gaat duidelijk door met geld verduisteren”, zegt Del Castilho. Del Castilho benadrukt, dat VHP-voorzitter Chan Santokhi zich als toekomstige president, aan zijn beloftes moet houden. ‘’Santokhi moet erop toezien, dat al deze benoemingen terug gedraaid moeten worden, gezien zij moeten opdraaien voor de torenhoge schulden en wurgcontracten.’’ Del Castilho stelt voor dat deze bezoldigingen, gebruikt kunnen worden voor het wederopbouwen van de economie. “Ten tweede moeten mensen met een strafblad, vervolgd worden. Santokhi moet als president, goede afspraken maken en zijn beloftes nakomen. De wet verbiedt bijvoorbeeld, dat mensen met een strafblad hoge functies bekleden”, aldus Del Castilho. Volgens del Castilho is het ‘’stuivertje verwisselen’’ gezien Ronnie Brunswijk toch gekandideerd is voor de functie van vicepresident. “We krijgen weer hetzelfde als bij de demissionaire regering, dat maar één persoon de staat kan vertegenwoordigen. Dit is stuivertje verwisselen, niets is hier verbeterd voor Suriname! De vicepresident kan net als de demissionaire president, niet reizen of alleen naar crisisstaten.” Volgens Del Castilho zou Brunswijk beter afstand kunnen nemen van de functie van vicepresident. “Ik ben volledig trots, dat Brunswijk als eerste boslandcreool deze functie wil bekleden, maar dat kan niet vanwege zijn achtergrond en dat weet hij ook. Er zijn genoeg mensen binnen de Abop die capabel genoeg zijn voor die functie”, aldus Del Castilho.