Gisteren tijdens de COVID-19 persconferentie, gaf de directeur van Directoraat Nationale Veiligheid, Daniëlle Veira, aan dat het COVID-19 Managementteam, druk bezig is met het tracen van politici en andere mensen die in De Nationale Assemblee en andere meetings met de COVID-19 besmette personen aanwezig waren. Veira geeft aan dat de contacten momenteel in quarantaine zijn geplaatst, zij die symptomen vertonen worden gelijk getest. De rest wordt morgen, zondag, getest zodat de huishoudelijke vergadering die voor maandag gepland is, voortgang kan krijgen. Volgens Veira zijn er gesprekken gevoerd met gebedshuizen, casino’s en dergelijke voor aanpassing van de maximale mensen bij een samenscholing. Verder zegt ze dat er ook een meeting is geweest met verschillende actoren binnen het openbaar vervoer met name, NVB, PLO, VOSOV en OBS. Tijdens deze vergadering zijn de vereiste protocollen naar voren gebracht en aangehoord. Op maandag 6 juli aanstaande, doen de scholen hun deuren weer open. De OBS zal dan ook maandag weer gaan rijden met inachtneming van de protocollen. Wat de bustarieven betreft, moet er nog overleg gepleegd worden.