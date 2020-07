‘Liever een verloren schooljaar, dan een ziek kind’ Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft bekendgemaakt, dat het onderwijs voor de examenkandidaten, op maandag 6 aanstaande hervat zal worden. Een aantal leerkrachten zegt tegenover De West, dat zij hun werk wel op willen pakken, maar niet in deze situatie. ‘’Niet in zo een levensgevaarlijke toestand. Wij zullen maandag massaal ziek melden”, zegt een docent (naam bekend bij red.). De leerkrachten geven aan, dat zij op dit moment thuisonderwijs verkiezen boven klassikaal onderwijs. “Liever een verloren schooljaar, dan een ziek of verloren kind. We hebben reeds aan de desbetreffende autoriteiten doorgegeven, dat we niet komen opdagen. Ik moet aangeven, dat we wel voorbereid zijn en wel willen meewerken, omdat we elke dag bezig zijn geweest met de studenten. Het punt is dat we onze gezondheid en dat van het kind, boven onderwijs kiezen. We zijn bang voor COVID-19”, aldus de bezorgde docent. De leerkrachten zullen volgens haar het werk niet oppakken, gezien het risico hoog is, omdat een groot deel van de studenten afkomstig is uit een risicogebied. “Niemand kan ons verplichten, we hebben ook kindjes en ouders thuis die in de risicogroep vallen. Ik heb zelf studenten die van de Franse kant komen. Het is geen discriminatie, maar niemand wil de kans nemen, terwijl we allemaal weten dat het fataal kan aflopen”, zegt de docent. De leerkrachten doen een beroep op de minister en de directeur van MinOWC, om alsnog naar de ouders en onderwijsgevenden te luisteren. “Het ministerie is overhaast te werk gegaan. De scholen waren bij één positief geval gesloten, en nu willen ze bij meer dan tweehonderd positieve gevallen, de schooldeuren opengooien. Dit is onkan, omdat velen onder ons onderliggende ziektes hebben. Ook ouders hebben onderliggende ziektes en vrezen dat hun pupil geïnfecteerd thuis komt. We houden wel van ons beroep, maar dit gaat te ver”, zegt de docent. door Orsilia Dinge