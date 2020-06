De firma B. Chotelal heeft op 10 februari jongstleden, een factuur opgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid ter attentie van minister Antoine Elias, betreffende de financiering van middelen ten bate van het BOG. Op de factuur staat een enorm bedrag aan USD 427,385.00 voor de aanschaf handsanitizer, N95 mondmaskers en wegwerpzakdoekjes. De bedragen zijn in USD’s vermeld, maar de prijzen per artikel zijn naar wij vernemen, niet realistisch, gezien het feit dat de lokale prijzen van deze middelen reeds bekend zijn. Voor de aankoop van 8000 stuks handsanitizers van 59.1ml, werd er een bedrag van USD 275,200.00, (USD 34,-) in rekening gebracht. Vervolgens werd een aantal van 7000 stuks van N95 mondmaskers opgebracht voor USD146, 610.00 (per stuk USD20,-) en 2500 stuks wergwerpzakdoekjes voor USD 5,575.00 (per stuk USD 2, 23). Wij konden de hand leggen op dit document en ons werd meegedeeld, dat er nog veel meer transacties lopen waarbij Chotelal betrokken is en enorme bedragen mee gemoeid zouden zijn.