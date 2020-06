Vanaf vandaag kan men op de Covid-19 website ook lezen hoeveel het aantal mensen is, dat op de Intensive Care Unit wordt verpleegd. Op dit moment liggen er 7 patiënten op de IC. Ook zijn er vandaag 16 nieuwe personen geïdentificeerd die geïnfecteerd zijn met het coronavirus. Hierdoor is het aantal besmette personen is ons land gestegen naar 373. De teller van actieve gevallen staat op 187. Deze week zijn vanuit verschillende locaties personen genezen verklaard. Vandaag mochten 22 personen naar huis, waardoor het aantal genezen mensen is gestegen van 154 naar 176. Het aantal personen in overheidsquarantaine staat op 291 en helaas staat de teller van het aantal Covid-19 dode op 10.