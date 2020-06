De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) tevens CEO van de Finabank, Eblein Frangie, zegt in het programma ABC Actueel, dat er geen vrijwaringsclausule is voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij benadrukt dat er geen vrijwaringsclausule is opgenomen in het contract over de terugbetaling van de onrechtmatig gebruikte vreemde valuta kasreservemiddelen voor de Centrale Bank. ‘’Een ieder die over bewijzen beschikt die aangeven dat ik verkeerd heb gehandeld, nodig ik uit een klacht in te dienen bij de procureur-generaal’’, zegt Frangie. “De banken konden of kunnen geen vrijwaringsclausule afgeven. Finabank is de enige die een strafklacht heeft ingediend. Dus hoe zou ik een vrijwaringsclausule tekenen, als ik zelf een strafklacht heb ingediend tegen de oud-governor van de CBvS? Als men vindt dat de SBV of Frangie iets misdaan heeft, mag men de weg gaan naar de procureur-generaal. De weg naar de procureur-generaal is vrij, ik zou niet treuzelen. In de wet staat trouwens dat als je kennis draagt van een misdrijf van iemand, dat je het moet aangeven en dat je aangifte moet doen bij de procureur-generaal”, aldus Frangie. Volgens hem staat er geen vrijwaringsclausule in een contract met de CBvS. Volgens Frangie zijn er andere problemen waar wij onze tijd nuttiger voor kunnen gebruiken. Hij zegt dat we moeten bekijken, hoe we gezamenlijk COVID-19 kunnen aanpakken. “We hebben grotere problemen waar we voor staan. Verder moeten we nagaan, hoe we om zullen gaan met de verliezen van bedrijven. Op dit moment staan we voor grotere uitdagingen, dan roddels via sociale media verspreiden”, zegt Frangie. Om de nieuwe covid-situatie het hoofd te bieden, is de SBV bezig de banken te transformeren zodat de dienstverlening geoptimaliseerd kan worden.