De huidige regering heeft besloten over de nieuwe bezoldigingsreeks, te rekenen vanaf 1 januari 2017, de over 1 januari 2017 t/m augustus 2018 te betalen twk, alsook de achterstallige verhoging van 25 procent, alsnog toe te kennen en uit te betalen aan ministers, president, vicepresident en adviseurs. Naar aanleiding hiervan gaf Abop-parlementariër Edward Belfort, zijn reactie in het programma Sranan Tide Naa Dey. ‘’De regering Bouterse-Adhin wil alleen maar immense problemen creëren voor de nieuwe regering, zodat die binnen een munt van tijd in een diepe dal valt”, zei hij. “Ministers, adviseurs zullen kolossale bedragen krijgen, de president en de vicepresident zullen bedragen boven de half miljoen SRD ontvangen, dus meer dan 5 miljoen willen deze mensen ontvangen. Het is onkan! Dit terwijl financiële middelen vooral heel hard nodig zijn in de zorgsector’’, aldus Belfort. “De regering is bezig over te dragen aan de nieuwe regering en is al demissionair. Maar dan zien wij nu dat ondanks ze de staatskas helemaal leeg heeft gemaakt, nog probeert de laatste centjes leeg te krabben”, stelde hij. Volgens Belfort zijn grote delen van de samenleving, zoals de bushouders, ernstig getroffen door de coronaviruspandemie en de daaropvolgende maatregelen. Volgens Belfort vragen de bushouders niet eens naar een verhoging, maar naar een aanpassing van hun tarief. “Maar daarop moeten ze zolang wachten. Ziekenhuizen hebben te kampen met een tekort aan medische gebruiksartikelen, aannemers en apothekers moeten betaald worden, maar die hebben ze wel on hold kunnen zetten, maar bevoorrechten zichzelf”, merkt de parlementariër op. Belfort zegt dat een gevoel van medeleven ontbreekt bij deze regering. “Toen zij aan de macht kwamen, hebben zij deze problemen niet ondervonden, maar laten nu torenhoge achter voor de nieuwe regering”, aldus Belfort. Hij vraagt zich af, of de regering wel empathie heeft. “De verbondenheid met het volk is er niet. Waarom doet men zo oneerlijk?”, aldus Belfort. “Op de valreep benoemen en bevorderen ze mensen, waarvoor is dat nodig? Staan ze er niet bij stil, dat het incorrect is. Men zegt: ‘Wie het kruis heeft, zegent zichzelf’, je ziet dat dit een duidelijk voorbeeld is daarvan.” Belfort drukt daarom de ambtenaren en de mensen die op de verschillende ministeries werken op het hart, om niet mee te doen aan deze praktijken. “Want ook u kunt in problemen komen, ik vraag u beleefd, u te weerhouden van deze zaken”, aldus Belfort. Belfort zegt tot slot, dat hij heel blij is dat het Onafhankelijk Kiesbureau de verkiezingen bindend heeft verklaard. “Het was niet makkelijk, maar wanneer iemand zijn of haar werk goed doet, moet het gezegd worden. Mr. Van Dijk-Silos heeft haar werk goed gedaan, dankzij haar en het bestuur konden deze mensen de verkiezingen niet manipuleren”, aldus Belfort.