‘Ik ga dood van de honger’ Dak- en thuislozen hebben het door de tweede uitbraak van het coronavirus, moeilijker dan ooit tevoren. Er worden wel maaltijden uitgedeeld aan de dak- en thuislozen, maar zij kregen voorheen ook vaak voedsel van restaurants. De groep hoopt dat ook zij in aanmerking kan komen voor een COVID-steunpakket van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). De directeur van SoZaVo, Angela Salmo, had eerder tijdens een persconferentie van het COVID-19 Manage-mentteam gezegd, dat ze de mogelijkheden zou bekijken om dak- en thuislozen op te vangen, omdat ook zij het risico lopen besmet te raken. Salmo beloofde ook na te gaan hoe het ministerie deze groep tegemoet kan komen door middel van een pakket. Veel dak- en thuislozen gebruiken sinds de uitbraak van het virus, de eettentjes aan de Waterkant als verblijf- en slaapplaats. “Ik schijt een buffel en ga dood van de honger. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we dagelijks voeding krijgen, maar vanwege mijn gezondheid, ik ben diabetespatiënt, kan ik het niet nuttigen. Ik heb meer dan gewoon een portie eten nodig. Wij zijn niet allemaal zwervers of drugsverslaafden zoals men ons noemt, bepaalde van ons zijn normale burgers die dakloos zijn geworden. Dus aan de hand van de beloftes van de directeur van SoZaVo, verwachten wij een tegemoetkoming op maat”, zegt oud-militair Ronald Fernandes tegenover De West. Fernandes profileert zich als woordvoerder van de dak- en thuislozen en heeft in afwachting van de registratie door SoZaVo, zelf enkele personen uit de groep geregistreerd. De groep verwacht een pakket dat ook verzorgingsmiddelen bevat. “Ik heb vanwege gezondheidsredenen extra zorg nodig en zo zijn er meerderen in de groep. Gezien we over straat zijn, hebben we verzorgingsmiddelen nodig. Dus daarom smeek ik namens de dak- en thuislozen om hulp. Tussen neus en lippen door wil ik Chan Santhoki als toekomstige president, feliciteren. Misschien kan hij na zijn beëdiging tot president, iets voor de dak- en thuislozen betekenen, want de huidige president heeft nimmer naar oud-militairen die gestreden hebben voor land en volk, omgekeken”, zegt Fernandes. Hek van de dam Fernandes geeft aan dat de groep vitaminetabletten, mondkapjes, badzeep, handsanitizer, etc. nodig heeft. “Als wij besmet raken, is het hek van de dam. Gezien de meesten van ons een zwerversbestaan leiden, komen we overal terecht en dat kan voor ‘community spreading’ zorgen. Ik smeek nogmaals, dat de overheid ons met een eenmalig pakket tegemoet komt. Ik heb het ze zelfs gemakkelijk gemaakt, ik heb een deel van de dak- en thuislozen reeds geregistreerd”, zegt Fernandes. Hij vertelt dat hij de ‘’smoesjes’’ van de directeur zat was en getracht heeft de directeur te spreken, maar werd tegenhouden door de bewakers van het ministerie. Fernandes zegt te hopen, dat er ook een regeling wordt getroffen, waarbij dak- en thuislozen gebruik kunnen maken van gratis medische zorg. door Orsilia Dinge