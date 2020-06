President Desiré Bouterse heeft geaccepteerd dat hij een nederlaag geleden heeft bij de algemene verkiezingen. Dit geldt voor David Granger, president van Guyana. Granger heeft zijn greep op de macht verscherpt, hoewel de resultaten van een nationale hertelling hebben bevestigd dat zijn regeringspartij massaal werd verslagen met meer dan 15.000 stemmen. De algemene verkiezingen in Suriname werden gehouden op 25 mei. De resultaten zijn al bekendgemaakt en aanvaard door alle partijen. De Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse, heeft de oppositiepartijen inmiddels gefeliciteerd met hun overwinning en heeft hun besluit geprezen om over te gaan tot de vorming van een coalitieregering. De oppositiepartijen – De Verenigde Hervormings Partij, Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, De Nationale Partij van Suriname en de Pertjajah Luhur, en de Broederschap en Eenheid in de Politiek – beheersen samen 35 van de 51 zetels in De Nationale Assemblee, terwijl Bouterse zijn NDP de resterende 16 zetels heeft. “Wij wensen u voorspoed, wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen bij het nastreven van het Surinaamse doel, dat voor ons allemaal heilig is, namelijk om Suriname op elk niveau naar grotere hoogten te brengen”, zei de NDP in een verklaring nadat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de officiële resultaten van de peiling afgelopen weekend bekend heeft gemaakt. In het geval van Guyana werd de APNU/ AFC-coalitie van president David Granger echter tweemaal verslagen. Eerst met een motie van wantrouwen in het parlement in december 2018 en vervolgens bij de nationale verkiezingen van 2 maart. Nadat de verkiezingen met meer dan een jaar verlengd werden, volgde de motie van wantrouwen, waarna de verkiezingen uiteindelijk in maart 2020 werden gehouden. Het is nu bijna vier maanden geleden dat het electoraat heeft gestemd, maar de resultaten moeten nog worden bekendgemaakt, ondanks ze algemeen bekend zijn bij gecertificeerde belanghebbenden inclusief de partijen en lokale en internationale waarnemers. De resultaten van de nationale hertelling, gegenereerd op basis van de 2339 Statements of Recount (SOR’s), laten zien dat de People’s Progressive Party/Civic (PPP/C) de algemene verkiezingen van 2 maart heeft gewonnen met 233.336 stemmen. De APNU/AFC behaalde 217.920 stemmen. Voor de nieuwe partijen zijn de cijfers als volgt: A New en United Guyana – 2313; Change Guyana –1953; Liberty and Justice Party – 2657; People’s Republic Party – 889; The Citizen’s Initiative- 680; The New Movement – 244; en de United Republican Party- 360. Nadat hun pogingen om officier Clairmont Mingo, te gebruiken om de stemmen in hun voordeel op illegale wijze te keren, mislukt waren, probeerde de Granger APNU/AFC-coalitie elke denkbare weg om illegaal aan de macht te blijven. Voorzitter van de Guyana Verkiezingscommissie (GECOM) Justice Claudette Singh, stemde afgelopen dinsdag om de resultaten van de onlangs afgesloten hertelling te gebruiken en heeft de People’s Progressive Party/Civic (PPP/c) uitgeroepen tot winnaar van de algemene en regionale verkiezingen van 2020. Echter kort voordat Chief Elections Officer, Keith Lowenfield zijn rapport zou voorleggen aan de Commissie voor definitieve verklaring, stapte de aanhanger van de coalitie, Eslyn David, naar het Court of Appeal om de Commissie te verhinderen de resultaten bekend te maken. Het hof heeft gisteren vastgesteld, dat het bevoegd is om artikel 177, lid 4, van de grondwet van Guyana in te zetten tot de verkiezing van een president wanneer de interpretatie van de grondwet wordt ingeroepen, maar de GECOM moet bepalen of meer geldige stemmen worden uitgebracht voor een lijst. De PPP/C heeft sindsdien beroep aangetekend tegen de beslissing bij het Caribische Hof van Justitie en hoopt dat de kwestie snel wordt behandeld, zodat de weg kan worden vrijgemaakt voor de beëdiging van de legitieme regering. (Bron: iNewsGuyana)