Hedenmorgen zijn in Courtyard by Marriott de gesprekken gestart van de aankomende coalitie, bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL, met de politieke partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen. De Nationaal Democratische Partij (NDP) stond als eerste op de lijst voor vandaag voor een gesprek van drie kwartier, zodat van gedachten gewisseld kon worden. Aanvankelijk leek het erop dat de NDP niet op de uitnodiging in zou gaan, maar Albert Ramdin die de hearings coördineert, heeft op Starnieuws gereageerd. Hij zegt dat de uitnodiging die in het weekend gestuurd was naar de NDP, niet terechtgekomen was bij de leiding van de partij. ‘’Er is sinds gisteravond overleg geweest. Vanmorgen is afgesproken dat met de NDP, dinsdag een onderhoud is. Dit gesprek is bevestigd, er is niks aan de hand”, zegt Ramdin tegenover Starnieuws. Er is een afspraak gemaakt voor dinsdag 10.00 uur. In de afgelopen weken hebben de politieke leiders van de nieuwe regering ongeveer zestig maatschappelijke organisaties gesproken. De organisaties kregen de gelegenheid hun ideeën naar voren te brengen. De aankomende coalitie heeft de organisaties beloofd hun bijdrage mee te nemen in het regeerbeleid en zegt dat ze altijd open zal staan voor dialoog.