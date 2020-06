De beloofde compensatie voor de bushouders uit het COVID-19 Noodfonds, is nog niet in zicht. Dit bracht PLO-voorzitter John Mahadewsing, gisteren in het tv-programma To the Point, naar voren. De president heeft de lockdown maatrgelen versoepeld, maar er is, aldus Mahadewsing, niets gezegd over het openbaar vervoer. ‘’Het lijkt alsof de groep niet bestaat, terwijl zij ook hard zijn getroffen in hun inkomsten. We zouden gecompenseerd worden uit het noodfonds. We zijn nu tachtig dagen verder en we hebben nog niets gezien”, zei Mahadewsing. Sherwin Valies, hoofd Openbaar Vervoer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), zei dat nog niet aan de orde is wanneer de bussen weer mogen rijden. De benodigde stukken van de bushouders zijn naar het ministerie van Financiën gestuurd. ‘’De uitbetaling ligt dus op het bord van Financiën’’, aldus Valies. In het nieuwe normaal zouden de busen moeten rijden met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Valies is van mening dat bussen met een minimale bezetting kunnen rijden met een compensatie van de regering. Mahadewsing zei dat bussen nu weer willen rijden, maar met een verhoogd tarief, omdat zij inkomsten derven als zij met een minimale bezetting rijden en geen geloof hebben in een compensatie of subsidie van de regering. Valies daarentegen, vindt het niet zo elegant om de burgers en nog meer de nieuwe regering, op te zadelen met een maatregel die verregaande gevolgen kan hebben. Valies zei dat in het nieuwe normaal, bussen met een minimale bezetting van bijvoorbeeld twaalf personen moeten rijden, waarbij passagiers verplicht zijn mondkapjes op te doen en hun handen te ontsmetten als ze in de bus komen. Mahadewsing is het eens met de voorwaarden van Valies, maar zei dat passagiers zelf maatregelen moeten treffen om hun handen te ontsmetten voordat zij in de bus stappen, omdat de kosten veel te hoog worden voor de buschauffeur. De chauffeur moet wel elke keer zijn handen ontsmetten als hij geld heeft aangeraakt. Mahadewsing zei geen geloof meer te hebben in het noodfonds. Hij ziet een nieuw tarief als de beste oplossing. Het is volgens hem ook niet eerlijk dat overal alle prijzen aangepast zijn en de bushouders alleen het gelag betalen. Bushouders zijn, aldus Mahadewsing, niet nu bezig met het voeren van gesprekken voor een nieuw tarief, zij voerden deze gesprekken al voordat corona haar intrede deed. “Nu betalen mensen SRD 10 voor een taxirit naar de stad in de kleine bussen. Waarom kunnen we niet het tarief van de bussen aanpassen, want dat is goedkoper.” Valies is van mening dat het beter is om te wachten op de nieuwe regering om het besluit te nemen over een verhoging. Voor nu moeten de bushouders onder de gestelde voorwaarden rijden en daarna de discussie voeren over het tarief. “Omdat we niet weten wat de inzichten van de nieuwe regering zijn. Het is niet elegant.” Mahadewsing houdt voet bij stuk voor wat betreft een subsidie- en of compensatieregeling. “We geloven niet meer in subsidie en compensatie en we moeten nu ook overeenkomen op papier. We willen geen mondelinge toezeggingen, want er gebeurt niets”, aldus Mahadewsing.