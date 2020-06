De COVID-19 maatregelen zoals vastgesteld bij Presidentieel Besluit SB 2020 nr.110, zijn door de procureur-generaal Roy Bainath Panday, opgestuurd naar de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, in het kader van de rechtshandhaving. “Het eerste document betreft het dubbel van de oproep welk de de verbalisant zal moeten opstellen, na constatering van de overtreding van bedoelde COVID-19 maatregelen. Ik vraag u het daarheen te leiden, dat dit formulier in een oplage van 5000 stuks wordt gedrukt en landelijk ter beschikking wordt gesteld van de politie”, aldus de procureur-generaal. Vervolgens vermeldt de PG, dat er een tweede document, betreffende de boetelijst zoals door het Openbaar Ministerie opgesteld, en vraagt daarbij de medewerking van de minister van JusPol het daarheen te leiden, dat vermelde boetelijst wordt gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname, met welke publicatie het algemeen bindende werking krijgt. De boetelijst luidt als volgt: