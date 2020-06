Alle activiteiten op de Marowijnerivier waren door het COVID-19 Managementteam namens de regering stopgezet, zo ook de werkzaamheden van de skalians. Echter heeft het managementteam woensdag j.l. , de skalianhouders toestemming gegeven hun activiteiten op de rivier te hervatten, ondanks de enorme problemen in Oost-Suriname in relatie tot de COVID-19 verspreiding en het besmettingsgevaar op de skalians. Naar aanleiding van het besluit van het COVID-19 Managementteam is er in de samenleving een storm van kritiek losgebarsten. Ook de Franse ambassadeur Antoine Joly, heeft ontstemd op de verklaring van majoor Gwendoline Babel gereageerd. Behalve dat het COVID-19 Managementteam deze activiteiten niet verbiedt gedurende de coronaviruspandemie zoals eerder gesteld, ziet het team de skalians nu ook als een essentiële dienst. “Het is essentieel om milieu en gezondheid te ruïneren”, aldus Joly. Hij betreurt het ten zeerste. Gezien het aantal mensen dat bij deze activiteiten betrokken, vormt het volgens de Fransen een mogelijke bron van verspreiding van het coronavirus, aan beide oevers van de waterweg. De Fransen willen dat de skalian activiteiten op de Marowijnerivier stoppen. In een persbericht van de Franse ambassade, herinnert de ambassadeur de Surinaamse autoriteiten aan de toezegging van een paar maanden geleden, en in het bijzonder de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, de skalians niet langer nieuwe toestemmingen te verlenen en haar niet te verlengen. Frankrijk heeft deze belangrijke beslissing toen verwelkomd en vraagt de autoriteiten zich te houden aan deze toezegging. Deze verbintenis zal er uiteindelijk toe leiden dat de Marowijnerivier in 2021 bevrijd is van de goudactiviteiten, die nu volop worden ontplooid. De ambassade twijfelt er volgens de diplomaat niet aan, dat de nieuwe regering deze verbintenis zal respecteren die in overeenstemming is met de wet die geldt voor een gemeenschappelijke rivier, aangezien deze activiteiten schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid van de inwoners. Joly verzoekt daarom herziening van dit besluit. De Franse ambassade heeft vanmorgen een nota gestuurd naar onze minister van Buitenlandse Zaken en gevraagd zich te houden aan het besluit, de goudactiviteiten te verbieden gedurende de coronapandemie zodat er geen verspreiding van Covid-19 plaatsvindt. Volgens de Fransen gaat het niet alleen om het feit dat het een zeer milieuonvriendelijke activiteit is, maar dat de veiligheidsrisico’s heel erg groot zijn.