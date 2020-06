Tijdens een hearing via Zoom met de coalitiepartners VHP, ABOP, NPS en PL, die de huidige regering gaan vervangen, sprak de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, de wens uit dat de nieuwe regering een totaal ander beleid gaat voeren ten aanzien van het uitgeven van vergunningen. Volgens Hasnoe is de grootste hoofdpijn van de vereniging, de wijze waarop opeenvolgende regeringen in de afgelopen jaren zijn omgegaan met vrijwel alle sectoren en hoe vergunningen maar aan iedereen worden gegeven. Hij benadrukte, dat er ordening in de verschillende sectoren moet komen, en het vergunningenbeleid onder een vergrootglas geplaatst moet worden. Volgens Hasnoe is het vergunningenbeleid jaren geleden ‘’onder het mom van liberalisatie, opengegooid met als gevolg, een influx van Chinese handelaren en overbevolking van de winkeliersbranche’’. “De eigen Surinaamse ondernemers en winkeliers werden hierdoor kapot gemaakt. De coronacrisis heeft de situatie hierdoor verder verergerd en pijnlijk blootgelegd, waar de Surinaamse samenleving al jaren over klaagt: “Ze is overgeleverd aan de grillen van buitenlandse ondernemers. Het gevoel dat nu heerst, is dat de samenleving wordt gepest door winkeliers en wij worden nu anders aangekeken door het volk.” Hasnoe merkt op, dat in de binnenwegen en wijken, de in Suriname geboren Chinese winkeliers, wél op een correcte manier, weliswaar aangepast aan de omstandigheden, de klanten zijn blijven bedienen. “Wat we nu zien, is dat de buitenlandse winkeliers, die hier de afgelopen jaren flink geld hebben verdiend, nu zeer klantonvriendelijk zijn”, merkt hij op. De VSW hoopt dat de nieuwe regering een zodanig beleid zal voeren, dat de scheefgetrokken verhoudingen hersteld worden en dat de samenleving niet overgeleverd blijft aan een bepaalde groep ondernemers. “Onze eigen Surinaamse handelaren moeten we meer gaan waarderen”, stelt de voorzitter. Hasnoe zegt ook dat de zeevracht normaal onze haven binnenkomt, met levensmiddelen. “Het is niet zo, dat wanneer de winkelsschappen leeg zijn of de winkels gesloten, er geen aanvoer is van levensmiddelen. Ook de pakketten van burgers komen normaal aan. Het werk gaat normaal door”, verzekert hij. Aan de politieke leiders is ook voorgesteld, zo snel mogelijk de belasting op de toegevoegde waarde (btw) in te voeren. Op die manier krijgt de staat snel meer geld binnen en worden ook de mensen die in de informele sector werken aangepakt. Volgens Hasnoe kan de btw al op een eenvoudige manier worden geïntroduceerd. “Men kan beginnen, door alvast op buitenlandse producten deze vorm van belasting te heffen. Zo wordt ook de lokale productie gestimuleerd en beschermd”, zegt Hasnoe. Verder is gepleit voor de mogelijkheid om meer ondernemingen op basis van free zone-regels in de gelegenheid te stellen, producten aan buitenlandse bezoekers aan te bieden. Zo worden volgens Hasnoe ook direct deviezen verdiend. Er hoeven volgens hem nog geen grote vrijhandelszones of industrieparken te komen, omdat die grote investeringen vergen. Als nu al grote bedrijven de mogelijkheid krijgen als free zone-handelaar op te treden is dat al een stap in de juiste richting. Hasnoe zegt ook dat er een bestemmingsplan (zonering) moet komen, waarbij de winkels in een wijk op een bepaalde afstand van elkaar staan. Mensen hebben er ook op aangedrongen de ‘diepgewortelde’ corruptie aan te pakken. “Dat moet prioriteit hebben. Vergunningen geven aan winkeliers die het niet verdienen, is ook een vorm van corruptie’, benadrukte Hasnoe. Ook naar aanleiding van een vraaggesprek met de media, waarbij Hasnoe aangaf, dat minister Stephen Tsang van HI&T op een COVID-19 persconferentie vertelde dat hij gesprekken, die ervoor moeten zorgen dat winkeliers hun winkels weer openen voor het publiek en prijsopdrijvingen nalaten, heeft gevoerd met de winkeliersvereniging, is volgens Hasnoe bezijdens de waarheid “Minister Tsang heeft nooit gesproken met de VSW. Hij weigert om de vereniging te ontvangen. Vanaf deze minister is aangetreden heeft hij ons nooit uitgenodigd”, beklaagt Hasnoe zich. Volgens Hasnoe hebben voorgaande ministers op HI&T, zijn vereniging uitgenodigd behalve Tsang. Hij hoopt echter, dat de nieuwe regering het wel anders doet dan de huidige regering en verwacht, dat zij zich daadwerkelijk aan de gemaakte afspraken houdt. Hasnoe zei, dat de coalitie-partners positief hebben gereageerd op de voorgestelde initiatieven van de VSW. “Ze zijn blij met de input en zijn bereid alles gedetaileerder op te lossen na hun aantreden”, aldus Hasnoe.