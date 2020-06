Nibte en Van der San tekenen bezwaar aan Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft op dinsdag 16 juni op de openbare zitting in Sana Budaya, de uitslag van de verkiezingen, officieel vastgelegd. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) moet de verkiezingen op DNA- en RR-niveau nog bindend verklaren. In eerdere interviews had OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos aangegeven, dat zij misschien eerst de verkiezing op DNA-niveau bindend zou verklaren en daarna de verkiezing op RR-niveau. Dit vanwege bezwaren die waren aangetekend door met name de NDP. De bezwaren waren ingediend bij het Hoofdstembureau Paramaribo. Deze heeft op zijn beurt het CHS geadviseerd, om op RR-niveau op de stembureaus 185, 168 en 188, opnieuw te stemmen. Eugene Merkus, voorzitter van het CHS, zegt dat het besluit door het hoofdstembureau genomen moest worden en dat het geen prerogatief is van het CHS. Het OKB zal vrijdag vergaderen en besluiten hoe de verkiezingen bindend verklaard zullen worden. Het is vooralsnog niet duidelijk als er opnieuw gestemd zal worden op deze stembureaus. Op de openbare zitting hebben Eugene van der San en Joan Nibte, als kiezers hun bezwaren ingediend. Van der San was tegen de verruiming van de stemmingstijd naar 21.00u, omdat het tegen de wettelijke regeling zou zijn gebeurd, die vaststelt dat de verkiezingen tussen 07.00u en 19.00u moeten plaatsvinden. Door de tijd mondeling door middel van een mededeling van het OKB te verruimen, is door de autoriteiten volgens hem in strijd gehandeld met artikel 89 van de kiesregeling. Volgens hem geeft artikel 109 aan hoe het probleem moet worden opgelost tijdens de stemming als de tijd verstreken is. Het OKB heeft, aldus Van der San, niet volgens art. 109 gewerkt. Van der San gaf aan dat het bezwaar geen gevolgen heeft op de uitslag, maar dat het OKB de verkiezing niet bindend kan verklaren voordat deze omissie is opgelost. Dat moet plaatsvinden bij een bestuursbesluit. “Als dat niet gebeurt, houd ik mij het recht om een kort geding aan te spannen tegen de verkiezingsautoriteiten”, aldus Van der San. Nibte heeft namens de politieke partij PRO op grond van artikel 132 van de kiesregeling, bezwaar aangetekend tegen de uitslag van de verkiezingen. Het verkiezingsproces moet volgens haar eerlijk en transparant zijn, zodat elke kiezer die op de lijst voorkomt, met alle vrijheid en gegarandeerde geheimhouding zijn of haar stem kan uitbrengen. Er is volgens Nibte, geen sprake van eenduidigheid met betrekking tot de orde in het stembureau. ‘’Diverse politieke partijen hebben geen respect getoond voor het verkiezingsproces door burgers giften aan te bieden met de bedoeling het stemgedrag te beïnvloeden’’, zei Nibte. Zij noemde vooral zaken die zich in dit kader hebben afgespeeld in Coronie. De partij trekt de conclusie, dat diverse politieke organisaties zich tijdens het verkiezingsproces niet hebben laten leiden door principes van integriteit en eerlijkheid. PRO tekent bezwaar aan tegen de uitslag van de verkiezingen, vooral in het district Coronie. Op de vergadering is vastgelegd wie de 51 DNA-leden worden. Zij hebben tot twee weken de tijd om aan te geven als zij hun verkiezing aanvaarden. De zetelverdeling is ongewijzigd gebleven. De VHP heeft 20 zetels, NDP 16, ABOP 8, BEP 2, NPS 3 en PL 2. In feite heeft de Abop 9 zetels vanwege de lijstverbinding die is aangegaan met de PL in Wanica. De kandidaat die op de lijst van PL in Wanica is gekozen, is van de Abop en de afspraak was dat de zetel Abop toekomt. Nadat DNA-leden hun geloofsbrieven hebben ontvangen, zal de eerste vergadering hoogstwaarschijnlijk op 29 juni plaatsvinden. Na de toelating en beëdiging van de leden, zal meteen worden overgegaan tot het kiezen van de voorzitter en de vicevoorzitter. De VHP heeft landelijk de meest behaalde stemmen met een aantal van 108.378, gevolgd door de NDP met 65.862 stemmen, de Abop met 24.956 stemmen en de NPS met 32.394 stemmen. In totaal hebben 274.714 mensen gestemd. Op DNA-, RR- en DR-niveau, heeft de VHP ook de meeste zetels gehaald. Van de 941 zetels die op alle niveaus zijn, heeft de VHP er 480. De VHP heeft ook de meerderheid in de Verenigde Volks Vergadering. door Priscilla Kia