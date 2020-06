De advocaten van ex-governor Robert van Trikt, John Kraag en Irwin Kanhai, hebben een aantal gronden aangevoerd tegen de dagvaarding van het Openbaar Ministerie (OM), waarin aan Van Trikt strafbare feiten ten laste zijn gelegd. “Onder andere richt een van de gronden zich tegen een ongelijke behandeling met Gillmore Hoefdraad. Echter heeft het Hof geoordeeld, dat het OM zich ten volste ingespannen heeft om ook deze verdachte functionaris te vervolgen, maar De Nationale Assemblee (DNA), de vordering heeft afgewezen. Het OM valt geen verwijt te maken. Een aantal kansloze argumenten, zoals of Van Trikt wel of geen publieke functionaris is (dat is hij natuurlijk wel) of hij zichzelf wel of niet verrijkt heeft (in deze fase niet relevant en niet nodig voor bestraffing), dat de Anticorruptiewet bepaalde zaken niet nadrukkelijk strafbaar stelt (dat doet het wel), zijn eenvoudig als juridisch onjuist door het Hof afgewezen”, aldus advocaat Antoon Karg. Verder stelt Karg, dat het interessant is, dat van de acht getuigen tegen Van Trikt, Gillmore Hoefdraad de prominente en eerstgenoemde, noem het gerust kroongetuige, tegen Van Trikt is. “Hoefdraad is door het OM in de dagvaarding nadrukkelijk als mededader, gezamenlijk handelend en met voldoende bewijsstukken genoemd. Aan de orde zijn onder meer: verduistering, belangenverstrengeling, illegaal en crimineel financieel benadelen van de Staat Suriname, valsheid in geschrifte, bankfraude”, zegt Karg. Daarom zegt de jurist, dat als het OM de medewerking krijgt van DNA, Hoefdraad ook opgesloten wordt en niets in de Wet In Staat van Beschuldiging Stellen Politieke Ambtsdragers, kent aan de stemming in De Nationale Assemblee een – ne bis in idem (niet twee keer voor hetzelfde, red.) – karakter toe. “Als het OM nog een keer verzoekt, kan de nieuwe assemblee stemmen voor vervolging”, bevestigt Karg. Naar het voorlopig oordeel van het Hof is er voldoende kans aanwezig, dat de feiten bewezen verklaard zullen worden, om de gevangenhouding van verdachte Van Trikt, te bevelen. “Verder vloeit uit de onderlinge betrokkenheid en het medeplegen door Gillmore Hoefdraad voort, dat het slechts de tijdelijke redding vanuit de NDP-fractie in De Nationale Assemblee is geweest, die voorlopig aan gevangenhouding in de weg staat. De ten laste gelegde feiten komen overeen met waarvoor het Openbaar Ministerie Hoefdraad probeert te vervolgen en zowel de advocaten van Van Trikt, het Openbaar Ministerie als het Hof, hebben de gelijkheid van behandeling van de gevallen van beide verdachten een centraal punt van bespreking gemaakt”, zegt de advocaat tegenover De West.