“Ik zeg het zoals het is: de Chinezen hebben in dit land monopoly. Zij beheren de supermarkten voor 99,9 procent’’, zei VHP-parlementariër Mahinder Jogi gisteren in gesprek met Apintie. “Wanneer het COVID-19 Managementteam zegt dat de winkels van 07.00u-14.00u open moeten gaan, dan moeten de winkels open gaan. Wanneer iemand dat om dringende reden niet doet, dan moet dat aangegeven worden en er moet controle komen of men zich werkelijk houdt aan de maatregelen die aangekondigd zijn”, stelt Jogi. Volgens hem moeten zaken meer met elkaar in lijn worden gebracht. Slechts een beperkt aantal winkels zijn open en dat zorgt volgens Jogi voor problemen. ‘’Zeker als het gaat om de voedselvoorziening, want mensen blijven thuis, de meesten mensen gaan niet naar het werk, maar er is eten nodig. Ik ga op straat, maar wat als ik geen brood heb gevonden. Al begint mijn naam met een J en ik moet pas dinsdag op straat. Als ik geen brood heb gevonden, ga ik woensdag op straat. Dat is dan in strijd met de maatregelen, maar ik zit in een overmachtssituatie omdat een deel van de mensen geen gehoor heeft gegeven, met name de supermarkten.” Jogi vindt dat er ook gekeken moet worden naar de prijzen. ‘’Men kan de zaak niet aan willekeur overlaten. Waar nodig moeten we kijken hoe het volk beschermd kan worden. Een heleboel winkeliers maken misbruik van de situatie. Als het moet, moeten bestuurambtenaren desnoods voor de winkels staan om te controleren, want winkeliers hebben elke dag een andere prijs.’’ Jogi zegt dat waar nodig het team uitgebreid moet worden met de districtscommissarissen om in bepaalde districten zaken beter aan te pakken. Hij haalde als voorbeeld boeren in Saramacca aan, die bijvoorbeeld voer moeten kopen. Zij zouden volgens Jogi, een pasje moeten krijgen om op straat te mogen zijn. ‘’Hiermee wordt niet alleen de producent, maar ook het COVID-19 team en het land geholpen om zich binnen de maatregelen zodanig te bewegen dat er een win-winsituatie wordt gecreëerd voor een ieder’’, zei hij. In het oosten moet het volgens hem mogelijk zijn dat mensen naar Moengo en Albina kunnen gaan moet voedingsmiddelen. ‘’Als dit kan gebeuren, kunnen we de zaak redelijk bijhouden”, zei Jogi.