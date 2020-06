Door de komst van COVID-19 in Suriname, zitten bushouders al vanaf 2O maart thuis. Dit betekent dat zij geen inkomen hebben. De bushouders zitten in een benarde situatie. Afgelopen vrijdag hebben bushouders die geregistreerd zijn bij de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) en Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), gesprekken gevoerd met aankomende regering, bestaande uit de VHP, ABOP, PL en NPS. VOSOV-voorzitter Suraj Sahadew-Lall, zegt tevreden te zijn over het gesprek. ‘’Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal uitkomen voor de bushouders in de komende periode. Aan de VOSOV is beloofd gesprekspartner van de regering te zullen worden, indien zij alle leden op papier hebben’’, zegt Sahadew-Lall. “De nieuwe leiders zijn onder de indruk van de ideologie van VOSOV en willen graag samenwerken. “Er komt in ieder geval een vervolggesprek, want het gaat om het belang van de sector en de ondernemers die wij vooropstellen. Als organisatie zijn wij ook positief ingesteld”, aldus Sahadew-Lall. De bushouders hebben eerder dit jaar onderhandeld met de minister van Openbare Werken, Vijay Chotkan, omtrent de achterstallige subsidies die zij van de overheid moeten krijgen. De bushouders hadden toen ook aangegeven, dat de bustarieven aangepast moeten worden, omdat die al lange tijd achterhaald zijn. Verdere onderhandelingen zijn i.v.m. de covidmaatregelen, tot nader order uitgesteld.