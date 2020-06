‘Valuta pinnen is nergens meer mogelijk’ Vanwege de totale lockdown in Suriname zijn de banken sedert vorige week gesloten voor het groter publiek. Naar aanleiding hiervan deden de directeuren een beroep op de gemeenschap zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale betaalmiddelen en indien nodig de geldautomaten bij de verschillende hoofdkantoren te gebruiken. Echter zorgt deze maatregel die genomen is door het COVID-19 Managementteam, voor veel irritatie bij de burgers. Zij voelen zich gedupeerd. Burgers die hun salaris in vreemde valuta ontvangen, zijn genoodzaakt dat per kas op te nemen. ‘’De banken kwamen eerder dit jaar met een maatregel, die maakt dat valuta pinnen nergens meer mogelijk is”, zegt een burger (naam bekend bij de red.) tegenover de krant. Volgens haar worden er overhaaste beslissingen genomen zonder na te denken over de eventuele. “Als ik geen geld kan opnemen, hoe moet ik dan mijn wekelijkse inkopen doen. Ik verwacht geen steun vanuit de overheid, gezien ik zelfvoorzienend ben. Het moet ook niet de bedoeling zijn dat er maatregelen worden genomen, die jou ondanks het feit dat je nog werkzaam bent, in een situatie stuwen afhankelijk te zijn”, aldus de burger. Ook stoort het haar dat de gemeenschap niet in de gelegenheid wordt gesteld maatregelen te treffen, nadat er een besluit is genomen. “Er wordt vandaag een besluit genomen en morgen gaat het al in. Hierdoor krijg je niet de kans voorbereidingen te treffen.” Vanuit de banken is kenbaar gemaakt dat er vanaf dinsdag een uitzondering zal worden gemaakt, waardoor de banken een week lang open zullen zijn. Echter zal de toegang alleen mogelijk zijn voor gepensioneerden uit overheidsdienst, gezien deze groep zijn pensioen op de 15e van de maand ontvangt. Deze uitzondering geldt, omdat een groot deel niet over een pinpas beschikt. De banken zullen van 10.00u t/m 13.00u geopend zijn.