In het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus, bevinden we ons momenteel in een verscherpte lockdown, waarbij de meeste kantoren, bedrijven en handelsondernemingen, gesloten zijn. Hierdoor zijn vele duizenden werkers niet in staat op het werk te verschijnen en worden er overal verliezen geleden. Inmiddels is vrijwel een ieder ervan op de hoogte op welke dagen in de week personen op beperkte wijze het huis mogen verlaten om wat boodschappen te doen of belangrijke zaken te regelen, om vervolgens zo snel mogelijk wederom huiswaarts te keren, want niemand wenst een coronavirusbesmetting op te lopen. Het covidmanagementteam deelt de lakens uit over wat wél of niet mag en wordt daarbij geheel door de demissionaire regering Bouterse ingedekt. Dit team bepaalt ook welke bedrijven en andere ondernemingen als essentieel mogen worden beschouwd en die komen dan wel in aanmerking voor de zogeheten vrijstellingen c.q. ontheffingen. Natuurlijk zijn er bedrijven die bij een versoepeling of ontheffing, het besmettingsgevaar kunnen doen toenemen en het is begrijpelijk, dat deze onder de huidige omstandigheden, even gesloten blijven totdat het gevaar voor derden, grotendeels is afgenomen. We zien dat in West-Europa men zo langzamerhand overgaat tot versoepeling en zelfs opschorting van flexibele lockdown maatregelen. Wat we ook zien, is dat op bepaalde plaatsen het aantal besmettingen gelijk weer op onrustbarende wijze toeneemt. Dus versoepeling moet heel goed bestudeerd worden, alvorens ze weer wordt toegelaten. Hier zijn we nog niet zover, terwijl de economische schade aan bedrijven en gewone huishoudens steeds groter wordt en de armoede onder het volk aanmerkelijk toeneemt. Geldgebrek is overal te bemerken en dat vormt een groot vraagstuk voor de huidige nog aanzittende regering en zeker voor de komende. Om terug te komen op wat wél essentieel is of niet voor ontheffingen, zijn de meningen behoorlijk verdeeld en daar moet toch verstandig overleg uit voortvloeien, omdat er bedrijven en mensen zijn, die wel moeten kunnen functioneren, willen we dat niet alles helemaal vastloopt. Zo zijn wij van mening dat bijvoorbeeld bedrijven die inherent zijn aan de agrarische sector, meteen over vrijstellingen moeten kunnen beschikken. Een bedrijf dat zich toelegt op de verkoop van landbouwchemicaliën en kunstmest, zou zijn diensten aan het publiek, moet kunnen blijven aanbieden. Een onderneming die onderdelen verkoopt voor landbouwmachines en andere apparatuur, moet open blijven voor de groot- en klein landbouwer. Een tuinbouwer die geplant heeft op verschillende percelen, die kilometers van elkaar liggen en wenst te gaan oogsten, moet over een ontheffingsbrief kunnen beschikken om zijn huis te mogen verlaten. Allemaal zaken waarvoor een oplossing moet worden gezocht en gevonden. Een transportbedrijf dat goederen van de ene plaats naar de andere moet vervoeren, moet ook over schriftelijke toestemming kunnen beschikken. Importgoederen moeten van en naar de Dr. Jules Sedney Haven vervoerd kunnen worden. Voor personeel van scheepvaartondernemingen moeten al deze vrijstellingen, op tijd verstrekt worden. Of men binnen het COVID-19 Managementteam aan al deze sectoren heeft gedacht, is niet helemaal duidelijk. Wat ons wel ter oren is gekomen, is dat er nog veel te veel essentiële ondernemingen, die de zaak draaiende dienen te houden, nog steeds dicht zijn en tevergeefs wachten op de aangevraagde zogeheten ontheffingen. Hopelijk komt er voor dit vraagstuk ten spoedigste een oplossing,. Natuurlijk zullen al deze aanvragers zich moeten houden aan alle stringente maatregelen om te voorkomen dat COVID-19 nog meer schade aan deze gemeenschap toebrengt.