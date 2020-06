‘Het is om vandalisme te voorkomen’ Op een video die circuleert op Facebook, is te zien hoe bewoners van het dorp Victoria/Asigron in Brokopondo, de weg blokkeren zodat een SWM-voertuig het dorp niet kan verlaten. Het voertuig met werknemers van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) was naar het dorp gegaan om machines behorende bij de waterpomp, weg te halen. De machines waren kort voor de verkiezingen geïnstalleerd. Daarvoor moesten de bewoners geruime tijd gebruik maken van rivierwater. De werknemers moesten vertrekken en het voertuig en de losgekoppelde machines achterlaten. Jan Robert Vorstwijk, kapitein van Victoria, zei gisteren in gesprek met Apintie, dat de bewoners al vijftien jaar geen water hebben. Kort voor de verkiezingen is de regering gekomen met de mededeling dat het dorp water zou krijgen. De waterbron te Asigron werd op 16 mei geopend door minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen. Bij deze bron werd het water naar boven gepompt en in voorraadtanks opgevangen en 3 km verder naar de waterzuiveringsinstallatie van de SWM te Asigron gepompt. Van daaruit zou op een later tijdstip via waterleidingbuizen, de distributie moeten plaatsvinden naar de verschillende huishoudens. Op Facebook is een storm van kritiek losgebarsten op de regering en de SWM, velen zeggen dat de waterpomp weggedragen wordt, omdat de NDP de verkiezingen heeft verloren. Intussen heeft SWM-directeur Marlon Oosterling, een verklaring gegeven. Hij zegt in gesprek met Starnieuws, dat het niet zo is dat de bewoners geen recht hebben op schoon en gezond drinkwater, omdat de regering de verkiezingen heeft verloren. ‘’De machines zijn weggehaald om vandalisme te voorkomen’’, aldus Oosterling. Hij geeft aan dat het niet de bedoeling is dat het werk niet voortgezet wordt. ‘’De werkzaamheden zullen voortgezet worden nadat de lockdown is opgeheven’’, zegt Oosterling. Volgens de directeur gaat het om dure machines, waarbij het bedrijf geen risico wil nemen dat deze beschadigd worden. Volgens Oosterling is er met de leiding van het dorp afgestemd dat zij zelf ervoor zorgt dat de machines veilig zijn. De waterpomp is intussen weer geïnstalleerd in het dorp.