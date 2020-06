In een lokaal dagblad is de afgelopen week een artikel verschenen waarin stond dat personen die zich niet houden aan de lockdown, een gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd kunnen krijgen of een geldboete van SRD 25.000. Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, zegt dat tot nu toe de politie alleen vermanend kan optreden tegen mensen die de lockdown overtreden. Hij geeft aan dat er inderdaad een Wet Uitzondering Noodtoestand is aangenomen waarin deze strafmaat is opgenomen, maar die is nog niet bij presidentieel besluit afgekondigd. Naarden zou ook zijn ingegaan op de vraag van burgers met betrekking tot de verlenging van rijbewijzen. Volgens het hoofd zullen rijbewijzen die vanaf maart zijn vervallen, voorlopig automatisch worden verlengd tot nader order. “Automobilisten waarvan het rijbewijs reeds voor maart is vervallen, zullen wel bekeurd worden tijdens een verkeersactie, omdat wij ervan uitgaan dat zij hun zaken in orde hadden moeten maken”, aldus Naarden. Ook zou het KPS beloofd hebben op te treden tegen gokwinkels die ondanks de afgekondigde lockdown, toch nog open gaan voor het publiek. “Er was een dergelijk geval in Commewijne, de politie is er naartoe gegaan en heeft de eigenaar gesommeerd te sluiten, waaraan hij ook heeft meegewerkt’’, gaf Naarden aan.