De Covid- teller met het aantal genezen personen is zojuist aangepast. In totaal zijn er 48 mensen die positief waren getest op Covid-19, genezen verklaard. De teller stond vanmorgen nog op 9 personen die genezen waren. De teller van het aantal genezen mensen is toegenomen met 39 en van het aantal besmette personen in Suriname staat het aantal momenteel op 208.