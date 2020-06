De Boeing 787-10 Dreamliner van de Koninkijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), is gisteren voor de eerste keer in Suriname gearriveerd. Het toestel nam de eerste bezending van medische aankopen vanuit Nederland mee, die de stichting Su4Su COVID-19 Support Fund donaties heeft verzameld voor de strijd tegen COVID-19. Het gaat om 3.500 corona testkits en een nieuwe PCR-machine. Met deze spullen kunnen medici in Suriname het aantal testen uitbreiden en de corona- verspreiding beter in kaart brengen, hetgeen momenteel heel belangrijk is voor ons land, aangezien er sprake is van een enorme toename van het aantal actieve coronabesmettingen. Het Surinaamse bedrijfsleven is de trekker van de doneeractie, die wordt uitgevoerd door de stichting Su4Su. Sinds vrijdag is Su4Su ook in Nederland een campagne aangevangen om geld in te zamelen. De verwachting is dat ook in Nederland een miljoen euro kan worden opgehaald. De meeste spullen die nodig zijn in de strijd tegen het virus in Suriname, zullen in Nederland gekocht worden en met de KLM naar Paramaribo worden vervoerd. De Nederlandse regering had vorige week ook al tien beademingsapparaten toegezegd. Deze zullen naar verwachting volgende week naar Suriname komen. Het voormelde KLM toestel zal vandaag terugvliegen naar Amsterdam en neemt in Suriname gestrande passagiers mee naar Schiphol. Vorige week maakte de KLM bekend, dat zij elke zaterdag vanuit Suriname naar Nederland zal vliegen. SU4SU begon met het inzamelen van geld in een periode, waarin de hele wereld al in gijzeling van Covid-19 vekeerde en wij het in Suriname redelijk onder controle hadden. Het beheer en de controle van de in het fonds ondergebrachte middelen, liggen bij de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven). Elke maand wordt er aan alle partijen gerapporteerd, waar de gelden voor gebruikt zijn. Een extra controle wordt uitgevoerd door het accountantskantoor Lakhisaran & Partners N.V. In totaal is nu ruim USD 512.000, EUR 275.000 en SRD 36.000 uitgegeven aan benodigde zaken, blijkt uit het overzicht van de aankopen. Er zijn ook mobiele beademingsapparaten en beademingsmaskers aangeschaft.