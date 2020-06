Er zijn een nieuwe ontslagcriteria vastgesteld voor patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen. Dit deelde infectioloog Stephen Vreden, gisteren mee op de persbreifing van het COVID-19 Managementteam. Bij de eerste tien gevallen in Suriname was het beleid dat men pas naar huis ging als er twee keer achter elkaar een test werd gedaan die negatief was. Dit zorgde volgens Vreden ervoor dat de opnameduur heel lang was. “Het meest extreme geval was dat iemand 48 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, omdat die swap maar niet negatief werd.” Nu er 175 gevallen zijn, is ge-meend de ontslagcriteria te herzien. Vreden benadrukte dat dit niet per se wordt gedaan vanwege het grote aantal, maar primair vanwege de nieuwe inzichten met betrekking tot het virus. “We weten nu veel meer over COVID-19 transmissie dan we erover wisten in maart en april. Wat bekend is van dit virus, is dat als iemand geïnfecteerd is, hij andere mensen kan besmetten. Wat wij inmiddels weten, is dat het besmettelijk zijn voor anderen niet eindeloos duurt en dat het daarom niet gekoppeld is aan het wel of niet hebben van een positieve swap, want met die swap toon je niet het hle virus aan, maar deeltjes. We gingen tot nu toe ervan uit dat als iemand deeltjes van het virus in zich heeft, dat hij het virus heeft, maar dat blijkt niet zo te zijn”, legde Vreden uit. De deeltjes van het virus kunnen heel lang aanwezig blijven, maar het virus zelf is doorgaans niet meer aanwezig. Die periode is meestal 5-7 dagen. Er zijn wel mensen bij wie de deeltjes langer aanwezig zijn. “We zitten aan de veilige kant als we vanaf de eerste dag dat iemand ziek is tot 14 dagen daarna, kunnen aannemen dat zo iemand geen virus meer uitscheidt en dus niet meer besmettelijk is, ongeacht of de swap op dat moment nog positief is, want die toont virusdeeltjes aan. Er is ook afgesroken dat als de mensen naar huis gaan, zij in principe nog 5 dagen tot een week buiten hun werk of school blijven om te herstellen voordat ze weer aan de slag gaan”, aldus Vreden. door Priscilla Kia