Afgestudeerden worden meteen ingezet Vanaf de uitbraak van het COVID-19 in ons land, met name in de afgelopen twee weken, is het aantal quarantaineruimten uitgebreid. Code rood geldt nu en het aantal mensen dat in quarantaine is geplaatst, is toegenomen. Verschillende hotel- en pensioneigenaren hebben kamers ter beschikking gesteld, maar om de in quarantaine geplaatste personen te monitoren, is verplegend personeel nodig. Het COVID-19 Managementteam heeft te kampen met een tekort aan verplegend personeel en is er daarom toe overgegaan om de pas afgestudeerden van de verschillende ziekenhuisinstellingen, in te zetten op de diverse locaties. Ook is men bezig om wederom de mogelijkheden voor thuisquarantaine te bekijken, waarbij de persoon vanaf een afstand wordt gemonitord. Medewerkers van het COVID-19 Managementteam zijn ook besmet geraakt. Zij zijn in quarantaine geplaatst, wat het tekort aan menskracht vergroot. Ook kolonel Jerry Slijngaard is positief getest. Vorige week werden medewerkers van een RGD-polikliniek ook in quarantaine geplaatst, omdat een collega positief was getest. Ook onder de politie zijn enkele personen positief geteste. Uit voorzorg zijn 150 personen werkzaam bij de politie, in quarantaine geplaatst. Dit zorgt voor onderbezetting op de verschillende posten. De quarantaineruimtes worden bewaakt door rekruten van het Nationaal Leger en het Korps Penitentiaire Ambtenaren.