De voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, heeft deze week van de rechter een beschikking ontvangen over een bezwaarschrift dat hij via zijn advocaat Irvin Kanhai, zou hebben ingediend. In de beschikking ging de rechter voorbij aan het verzoek van de verdachte voor voorlopige invrijheidstelling, gezien er volgens hem geen gegronde reden is hem langer vast te houden. Volgens Kanhai zijn er tot nu toe geen ernstige bezwaren ingediend tegen zijn cliënt en is de autoriteit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Om deze redenen is besloten zaken niet zo te laten en het besluit van de rechter, aan te vechten in hoger beroep. Van Trikt verscheen in maart voor het laatst voor de rechter, waarbij hij onder andere verklaarde, niet alleen te hebben gehandeld, maar in opdracht van de huidige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Aan het parlement werd gevraagd de laatstgenoemde in staat van beschuldiging te stellen, zodat het onderzoek kan worden voortgezet. Echter gingen de leden van de coalitie niet mee met het verzoek van de procureur-generaal, omdat zij van oordeel waren dat de punten opgenomen in het dossier, niet gegrond waren. Ook zou het volgens hen gaan om een politieke stunt. Begin februari werd Van Trikt in verzekering gesteld door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. Van Trikt wordt onder andere verweten conflict of interest, ongebruikelijke transactievorm bij de aanschaf van twee voertuigen, corruptie en integriteitsbreuk. Het is nog niet bekend wanneer hij weer voor de rechter verschijnt.