‘Hij houdt niet meer van het volk’ De ondernemer B. Chotelal, waar de samenleving terecht kon voor goedkope basisgoederen, heeft onlangs bekendgemaakt, per direct te zullen stoppen met het subsidiëren van basisgoederen. Toen na de verkiezingen bleek dat de NDP het onderspit had gedolven, verhoogde Chotelal de prijzen van zijn producten met bijkans 50 procent. Chotelal had eerder via de media gezegd, dat hij uit liefde voor het volk, basisgoederen tegen lage prijzen en goedkope valuta verkocht. Ook deed hij de belofte de producten nimmer duurder te verkopen. De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), Sham Binda, zegt aan De West, dat Chotelal bewezen heeft dat zijn liefde voor zijn medemens na de uitslag van de verkiezingen is verdwenen. Binda: “Het is natuurlijk jammer dat hij stopt, maar dit is ook het bewijs dat er flink misbruik van de situatie is gemaakt. Hij houdt niet meer van het volk. In brede lagen bekeken, hebben ze niet correct gehandeld. Het is heel realistisch, dat ze mensen na de verkiezingen in de steek hebben gelaten. Ook heeft Chotelal door dit besluit, duidelijk kenbaar gemaakt, dat het niet om het welzijn van land en volk ging, maar puur om stemmen te halen.” Binda zegt dat hij geen voorstander is van het verdelen van pakketten, maar dat ze op dit moment broodnodig zijn. Chotelal had volgens hem, de mensen juist nu tegemoet moeten komen. “We hebben nu een vreselijk probleem, want door het hele corona gebeuren zijn een heleboel mensen brodeloos gemaakt of geworden. Deze stopzetting van de subsidie voor basisgoederen, maakt juist slachtoffers. Om terug te komen op het punt van Chotelal, heeft dit te maken met grootschalige corruptie. Hij stopt, omdat de financiën van zijn ‘project’ uit onzichtbare bronnen kwamen, en dit zal via de nieuwe coalitie niet kunnen, omdat die transparantie er zal zijn, dus stopzetting was de enige optie die hij over had”, aldus Binda. Hij zegt dat het te verwachten was dat Chotelal zou stoppen. “Ze hebben geen lange adem, het ging puur om de verkiezingen van 25 mei. Ze hebben ook een aantal bedrijven op deze manier kapotgemaakt, omdat die niet konden concurreren tegen de lage prijzen die Chotelal bood. Niemand kan dit goed praten, we zien nu duidelijk wie achter Chotelal stond en ook vanwaar hij de steun kreeg. Helaas kan dat niet meer, want ze hebben grandioos verloren”, zegt Binda. Volgens Binda zullen de veranderingen straks duidelijk zijn als de huidige regering naar huis gaat. Hij is van mening dat de nieuwe regering het leed moet verzachten. “We moeten de mensen weer opbouwen, vooral de minderbedeelde mensen opvangen. Dat zullen we in het begin met een paar pakketten doen, maar langzamerhand worden ze onafhankelijk van het ‘pakket leven’’’, zegt hij.