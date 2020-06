President Desiré Bouterse is druk bezig met de voorbereidingen voor de overdracht aan de nieuwe regering. Dit zei hij gisteren in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. “Ik wacht op de officiële uitslag van OKB om de mensen te feliciteren’’, zei de president. Zo gauw het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), met de uitslag komt, zal de president zijn felicitaties uitbrengen. ‘’Dan neem ik mijn telefoon en feliciteer”, aldus de president. Volgens hem heeft het volk gesproken en moet de uitslag geaccepteerd worden. “Ik heb eerder opgeroepen om te erkennen, te bekennen wat, en toe te geven wat ons volk wil. Ik heb ook gezegd dat er altijd winnaars en verliezers zullen zijn, maar dat wij het hoofd zouden moeten buigen. Er is geen wijziging in dat standpunt”, zei Bouterse. Hij benadrukte hierbij dat geruchten dat hij de macht niet zou willen overdragen, niet op waarheid berusten. Bouterse benadrukte dat hij een keer met een topper van de NPS heeft gesproken, een keer met Brunswijk en een keer met Santokhi, maar dat in die gesprekken nimmer is gesproken over regering en samenwerking. “Met Santokhi heb ik gesproken over de geschiedenis, maar er is geen woord gerept over enige vorm van samenwerking. Het ging meer om een soepele afhandeling van zaken en voornamelijk de regering die ondersteuning te geven, waardoor de regering zonder al te veel ruis en turbulentie haar werk zou kunnen doen voor het volk.” Hij gaf aan dat het hem wel stoorde dat juist een van de onderwerpen waarover zij spraken, Santokhi met zijn vrienden uit Holland belde of zijn vrienden belden naar hem. “De mensen moeten weten en de mensen kennen mij. Ik ben een gewoon mens ik ga nooit confrontatie opzoeken, maar geloof mij, ik schuw geen enkele confrontatie. Als de mensen het zo willen spelen, dat is hun verantwoordelijkheid. Wij roepen op dat de regering ondersteund moet worden, het volk wil dat en dan moeten zij aan het werk. Wanneer een wijze man tot inzicht is gekomen, zeggen ze in Tibet, dan wordt hij een gewone man. Meneer Santokhi is een wijze man. Ik zou van hieruit een beroep op hem willen doen om te proberen een gewone man te worden. En daarbij heb ik geen probleem om de deur open te maken. Maar als je de deur openmaakt voor iemand, zal de persoon zelf naar binnen moeten gaan. Ik hoop dat hij, en zij die volgen, precies begrijpen wat ik bedoel, omdat niemand er enig baat bij heeft dat we hier weer turbulente situatie krijgen en dat wij hier weer rommel krijgen in het land. We zijn een voorbeeld in de wereld. Wij leven vredig naast elkaar”, stelde Bouterse. Hij gaf aan dat hij een aantal bandjes heeft gezien waarop diverse bevolkingsgroepen onvoorstelbare dingen zeggen tegen elkaar. ‘’Terwijl wij juist aangaven dat dit land voorbeeldig is. Laten we samen aan de opbouw van dit land werken. Wij willen daaraan meewerken, maar de gespierde taal en denk ik confrontatie met mij, geloof mij, Santokhi gaat het niet kunnen houden. Dus ik hoop dat hij daadwerkelijk zegt dat de mensen hem verkeerd hebben geïnterpreteerd. Ik heb de bandjes over en weer beluisterd en het was niet mis. Het was in schril contrast met wat wij uren, uren en uren hebben besproken. Laat de mensen ons met rust laten. Laat OKB haar werk doen. Ik weet, ik heb hard gewerkt. Ik heb dit land niet verkocht en zal nooit meewerken aan verkoop van het land”, aldus Bouterse.