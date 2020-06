In het kader waarbij het Hoofdstembureau Paramaribo het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft gevraagd zijn advies uit te brengen met betrekking tot de brief van de NDP voor een mogelijke herstemming, bevestigt Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), dat het hoofdstembureau het CHS inderdaad heeft gevraagd om een advies uit te brengen. Echter als het aankomt op het OKB, heeft dat geen advies gegeven voor herstemming. Dit zei Van Dijk-Silos gisteren in gesprek met Apintie TV. “Het OKB heeft geen advies gegeven, omdat het OKB niet kan adviseren als ze toezicht houdt en we hebben onze mening ook als zodanig verwoord.” Volgens Van Dijk-Silos spelen er twee zaken. “We hebben onze brief tweedelig opgesteld met een formeel standpunt waarin we hebben aangegeven, dat de zitting gesloten was voor donderdag 4 juni en daardoor de wet niet gevolgd is. Er had geschorst moeten worden, de brief in behandeling genomen worden en had de voortzetting de volgende keer moeten plaatsvinden. Donderdag is duidelijk gezegd dat de zitting is gesloten. Ons materieel standpunt was dat wij niet kunnen adviseren”, stelde Van Dijk-Silos. Zij gaf ook aan niet te weten wat het ministerie van Binnenlandse Zaken en het CHS hebben geadviseerd.- Volgens de OKB-voorzitter staat nog wel overeind dat de verkiezingen op DNA-niveau mogelijk als eerst bindend verklaard zullen worden, omdat daar geen problemen zijn geconstateerd. De verkiezingen op RR-niveau zullen dan op een later tijdstip bindend verklaard worden. Van Dijk-Silos zei dat de installatie van DNA 30 dagen na de verkiezingen moet geschieden. “De leden zijn op 25 mei gekozen, dus 30 dagen daarna, uiterlijk 30 juni, moeten ze geïnstalleerd worden.” Op de vraag wanneer de 30 dagen precies ingaan, zei Van Dijk-Silos dat in de geschiedenis van de verkiezingen, altijd rekening is gehouden met de 30 dagen na 25 mei. Er wordt volgens haar nu nagedacht hoe het snelst te handelen zodat het parlement geïnstalleerd kan worden. “We gaan eerst DNA bindend verklaren, omdat er daar geen problemen waren en daarna RR, gezien het besluit om tot herstemmen over te gaan.” Van Dijk-Silos heeft ook het proces uitgelegd dat gevolgd wordt nu alle stembureaus de openbare zittingen hebben gehouden. “Alle hoofdstembureaus hebben hun processen-verbaal gestuurd naar het CHS. Het CHS gaat de processen-verbaal controleren of het allemaal goed gegaan is, daarna wordt vastgesteld wat de uitslag is op DNA-, RR- en DR-niveau, waarna de geloofsbrieven c.q. bewilligingsbrieven, voor alle gekozen leden in orde zullen worden gemaakt. Die brieven gaan met de meeste spoed naar de districtscommissariaten waar de gekozen leden de stukken moeten gaan tekenen. Als dat gebeurt is, dan komt men naar DNA, maar het moment dat de uitslag is vastgesteld, is het de beurt van het OKB om aan te geven of de uitslag bindend of niet bindend verklaard wordt”, aldus de OKB-voorzitter.