In verband met de snelle verspreiding van het COVID-19 coronavirus in ons land, heeft het Directoraat Nationale Veiligheid in combinatie met het Nationaal COVID-19 Managementteam en in samenspraak met de regering, besloten de lockdown verder te verscherpen, om zo de ellende die dit virus ook in ons land veroorzaakt, onder controle te krijgen en terug te dringen. Bij de afgekondigde maatregelen die binnen de huidige lockdown zijn getroffen, hoort ook een beperkte openingsduur van supermarkten en andere zaken, waar benodigde voedingswaren kunnen worden betrokken. Op bepaalde dagen, behalve op de woensdag en zondag, zijn personen met de eerste letter van hun familienaam bevoegd, naar de winkel c.q. supermarkt te gaan om noodzakelijke goederen te kopen. Op de maandag zijn bijvoorbeeld mensen met de letters A,B,C,D,E en ouder dan zestien jaar, in staat gesteld het huis te verlaten om inkopen te doen. Deze personen dienen wel hun ID-kaart bij zich te hebben en een mondneusmasker te dragen. De winkels en supermarkten mogen op de maandag dinsdag, donderdag en zaterdag, hun deuren tussen 07.00 uur en 14.00 uur openen om het publiek van dienst te zijn. Als alle winkeliers gevolg zouden geven aan deze tijdelijk ingestelde regel en de tijdsduur niet zo beperkt wordt, zou het misschien wél goed kunnen werken en de juiste vruchten afwerpen. Echter is het zo dat veel winkeliers de deuren van hun supermarkt dicht houden en hierdoor het publiek ernstig duperen. Wij hebben inmiddels vernomen dat de meeste supermarkten in Chinese handen zijn en dat deze handelaren veelal uit angst voor een COVID-19 besmetting, de deuren gesloten houden. Een ander aspect dat zeker niet mag worden verwaarloosd, zijn de bedreigingen en intimidaties die uitgaan van bepaalde consumenten, die snel geholpen willen worden bij het luik van de supermarkt en dreigementen uiten wanneer de handelaar ze niet snel genoeg op hun wenken bedient. Ook komt het nog steeds en te veel voor, dat bepaalde consumenten de social distancing regel niet in acht willen nemen en hun masker of half of helemaal niet op hebben. Klachten hebben ons bereikt dat de openingstijd van 7.00 uur tot 14.00 uur, veel te kort is en dat heeft veel te maken met het niet open zijn van de gebruikelijke supermarkten en winkels in de nabije omgeving van de woning en ook dat bij de wel geopende winkels, er veel te veel mensen bij elkaar in drommen staan. Het is voor velen onbegrijpelijk, dat de openingsduur van de winkels die nog mogen verkopen, maar zes uur duurt en dat juist op zondag alles op slot moet. Wat als volkomen onbegrijpelijk bij bijvoorbeeld de automobilist overkomt, is de sluiting van de servicestations op momenten dat de exploitant dat nodig acht. Daar is het besmettingsgevaar vele malen minder dan in of nabij een winkel of supermarkt. Het is daarom van groot belang dat er ten spoedigste een evaluatie plaatsvindt van de recentelijk afgekondigde maatregelen en zo nodig aanpassingen worden doorgevoerd, want bepaalde zaken werken zeker niet efficiënt en zijn zeker duperend voor velen.