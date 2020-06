Al een paar maanden zijn de scholen vanwege COVID-19, gesloten. Nu er een totale lockdown is ingesteld, is het afstandsonderwijs ook stopgezet. Het schooljaar 2019-2020 loopt bijna ten einde. Onderwijsminister Lilian Ferrier, zegt desondanks dat het schooljaar nog niet verloren is. VHP-parlementariër en lid van de onderwijscommissie in De Nationale Assemblee, Riad Nurmohamed, zegt aan de krant dat er geen reden is om ook het afstandsonderwijs stop te zetten. “Dit schooljaar zou nog gered kunnen worden, maar de kwestie is dat we COVID-19 niet in handen hebben, waardoor we dit schooljaar niet op een normale manier kunnen redden. Indien men akkoord gaat dat we de vakken onder de streep kunnen laten vallen, zou het nog gered kunnen worden. Echter is ook dat niet voldoende, want een groot deel van de studenten is uitgesloten”, zegt hij. Geen vakantie Aan examenkandidaten van middelbare scholen wordt voorgehouden, dat de lockdown geen vakantie is. Ook is besloten dat de mondelinge examens donderdag 11 juni van start gaan. Nurmohamed zegt dat men tegen een groot risico aankijkt. “Het probleem is, dat er geen controle is of alle studenten op tijd de lessen hebben kunnen volgen. Gebleken is dat in de meeste gevallen 30 procent van de studenten niet optimaal de lessen digitaal heeft kunnen volgen. Een ander probleem is dat fysieke begeleiding heel belangrijk is bij de mondelinge examens en dat missen de studenten bij digitaal onderwijs”, aldus Nurmohamed. Ook geeft hij aan dat er op deze manier geen controle is. “We lopen een heel groot risico, want er is geen beveiliging. Ik hier geen voorstander van en niet alle studenten hebben de lessen kunnen volgen”, aldus Nurmohamed. Hij is van mening, dat er vrijstelling voor bepaalde vakken moet worden gegeven, zodat het niet een verloren schooljaar wordt. Nurmohamed stelt voor dat het ministerie alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de studenten in verder gelegen buurten en districten alsnog lessen kunnen volgen.