De afgelopen weken zou het aantal dak-en thuislozen dat zich ophoudt in de binnenstad, sterk zijn toegenomen, ondanks de door de overheid ingelaste totale lockdown. De groep zou onder andere de eettentjes aan de Waterkant, die al geruime tijd gesloten zijn vanwege COVID-19, gebruiken als verblijf- en slaapplaats. Een dak- en thuisloze verklaart tegenover de krant wel op de hoogte te zijn van de lockdown, maar zegt geen plek te hebben, vandaar dat hij zijn intrek heeft genomen in een verlaten pand in de binnenstad. ‘’Ik ben op de hoogte van het virus, maar kan niet op mijn locatie blijven, omdat ik in mijn onderhoud moet voorzien. Mensen komen niet zoveel meer op straat, dus heb ik dagen waar ik ook niets heb om te eten. Meestal vroegen ambtenaren mij om hun auto te wassen, terwijl zij aan het werk zaten. Maar ook dat kan voorlopig niet, want de mensen komen al een hele tijd niet meer aan het werk”, zegt hij. De directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo, zou tijdens een eerder gehouden persconferentie beloofd hebben de mogelijkheden te bekijken om ook deze groep op te vangen, gezien ook zij het risico lopen besmet te raken. Ook zou zij nagaan in hoeverre de dak- en thuislozen tegemoet te komen door middel van een pakket. Echter is daar tot op heden niets van terechtgekomen. De situatie van deze groep is schrijnend, velen gaan ertoe over vuiltonnen overhoop te halen, op zoek naar voedsel. Veel restaurants kwamen dak- en thuislozen tegemoet met eten dat zij overhielden, maar nu zijn alle restaurants gesloten. Het Bureau voor Dak- en Thuislozen aan de Wicherstraat is al geruime tijd gesloten. De groep kan wel opgevangen worden op Latour, maar de meeste dak- en thuislozen vinden Latour te ver. zij willen een opvanglocatie die dichterbij de stad is.