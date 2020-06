VHP-parlementariër Mahinder Jogi is niet te spreken over de totale lockdown die het COVID-19 Managementteam voor een periode van twee weken heeft ingesteld. ‘’Het is een heel ondoordacht besluit en het is heel slecht voorbereid. Chaotisch en onoverzichtelijk’’, zegt hij. Jogi vindt ook dat het managementteam zichzelf tegenspreekt door via de media mensen aan te sporen veel fruit en groente te eten om zo weerstand tegen het virus op te bouwen en dit nu voor veel mensen bijna onmogelijk te maken door alle openbare markten te sluiten. ‘’Het managementteam geeft de landbouwers een dolksteek door alle openbare markten te sluiten’’, zegt Jogi. Paramaribo telt volgens hem 250.000 of meer inwoners. ‘’Al die mensen moeten eten, maar geen enkele landbouwer mag naar de markt om zijn producten te verkopen, de handelaar mag niet naar de markt en niemand mag naar de groothandel”, benadrukt Jogi. Hij merkt op, dat elke seconde dat een landbouwer wacht, omdat die niet kan functioneren, hij verlies lijdt. Jogi zegt dat de inputs (proces van het planten tot het oogsten en alles daaromheen) al zo duur zijn. “Maar dan mogen zij nu niet verkopen, al het harde werk voor niets”, benadrukt Jogi. Hij stelt daarom voor om ook een registratie bij de verschillende districtscommissariaten op te starten voor deze groep, zodat landbouwers door tussenkomst van de districtscommissaris ook een pasje kunnen krijgen, zodat zij hun producten normaal kunnen verkopen. Volgens Jogi moet er desnoods een crisismaatregel getroffen worden. “Want zoals het nu is, worden de mensen ernstig gedupeerd”, merkt hij op. De wetgever zou volgens Jogi, bijvoorbeeld de middenberm aan de dr. Sophie Redmondstraat die op dit moment vrij is, ter beschikking kunnen stellen van 20 landbouwers of groenteverkopers om hun groenten/fruit te kunnen verkopen. ‘Verplicht ze desnoods om hun producten netjes te verpakken met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen.’’ Jogi zegt ook, dat er landelijke verkooplocaties nodig zijn voor landbouwproducten. Hierdoor ondersteunt men ook de buurten waar veel mensen wonen. Hij benadrukt verder, dat men de landbouwers en groenteverkopers net als de winkeliers, de gelegenheid moet geven om van 07.00 uur in de ochtend tot 14.00 uur in de middag te kunnen verkopen. Jogi zegt dat als dit ingevoerd wordt, burgers op de dag dat zij boodschappen mogen doen, ook gelijk gebruik kunnen maken van de gelegenheid om groenten en fruit te kopen. ‘’De verkoper moet wel aan het einde van de dag alles netjes opruimen.’’ ‘’De president moet ook zichtbaarder worden. Hij moet het volk zelf toespreken’’, zegt Jogi. Het verbaast hem dat de total lockdown aangekondigd werd door de voorzitter van het covidmanagementteam, Danielle Veira, en niet door president Desiré Bouterse zelf. Dat is volgens Jogi een van de zaken die burgers ook opmerken. “Niet omdat je de verkiezingsstrijd hebt verloren, wil dat zeggen dat je je verantwoordelijkheid moet verzaken’’, aldus Jogi.