De voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Winkeliers (SVW) Rudi Balak, zegt in gesprek met De West, te pleiten voor het langer openstellen van de supermarkten en buurtwinkels. Hij vertelt, dat de vraag de winkels langer open te houden, grotendeels afkomstig is van de burgerij zelf. Volgens Balak pakt 7.00 uur ’s morgens t/m 14.00 uur in de middag noch voor de winkeliers noch voor de consumenten, gunstig uit. Naar aanleiding hiervan, heeft hij een voorstel ge-stuurd naar de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, om deze detailhandelszaken van 09.00 uur t/m 17.00 uur open te houden. De voorzitter is van mening dat vooral personen die normaal mogen werken, geen tijd hebben om tussen 07.00 uur en 14.00 uur inkopen te doen. “De meeste personen werken tot twee uur, en nadien willen ze snel nog een winkel binnenstappen om inkopen te kunnen doen.” Volgens Balak willen de meeste mensen dat de winkels veel langer openblijven, zodat zij niet haastig inkopen hoeven te doen. Een ander probleem dat Balak aanhaalt, is dat consumenten nu zonder eten komen te zitten, als zij de dag dat zij zich wel op de openbare wegen mogen begeven, toch gen goederen meer vinden. Hij vertelt dat minister Tsang steeds weer tijdens de reguliere covid-19 persconferenties en persbriefings aangeeft, dat de winkels normaal open blijven en dat het hamsteren niet nodig is. “Maar als men weet dat de meeste winkels gesloten zijn, is het logisch dat men gaat hamsteren,” benadrukt Balak. Hij zegt, dat niet alleen Paramaribo te kampen heeft met dit fenomeen, maar ook de andere districten. Balak vindt dit vervelend. “Je krijgt dan een onnodige samenscholing van mensen, omdat men nog steeds met veel gesloten winkels geconfronteerd wordt.” Balak stelt daarom voor, dat er een beleidswijziging moet komen, zodat de winkels langer open blijven. Balak benadrukt, dat hij volkomen begrip heeft voor de ontstane situatie met betrekking tot de covid-19 pandemie, maar dat hij wel verwacht, dat de regering met een goed beleid komt, om het volk tegemoet te komen. Hij legt er de nadruk op, dat de winkeliers inderdaad met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, die het covid-managementteam hen heeft voorgehouden, hun winkels open stellen. Balak hoopt deze week nog op een reactie van de minister met betrekking tot langere openingstijden.