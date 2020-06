Al geruime tijd is het voor landbouwers vanwege de maatregelen rond COVID-19, moeilijk om afzetmarkten te vinden voor hun producten. Sedert maandag 8 juni is er een totale lockdown ingesteld waarbij alle grote markten verplicht gesloten zijn. Volgens de voorzitter van de landbouwcoöperatie Kwatta, Wim Banaith, zorgt vooral de totale lockdown, waarbij op woensdag en zondag niets verkocht mag worden, voor grote problemen. “Je kunt soms nog leveren aan de winkels en mensen die verkopen langs de straat. Maar wanneer alles gesloten is, dan ben je verplicht te oogsten, maar is er nergens afzet”, aldus de voorzitter. Banaith zegt dat hij ondanks de tegenslagen waarmee de sector te kampen heeft, arbeiders normaal kan blijven voorzien van een baan. “Zaken zijn gelukkig niet zodanig verergerd dat je mensen thuis moet houden en daar zijn wij blij om”, zegt hij. Burgers klagen over de prijzen van groenten en fruit. Bainath geeft aan dat de huidige perikelen waarmee de sector te kampen heeft, de prijs niet bepalen, maar dat deze nog steeds wordt bepaald door vraag en aanbod. “Wanneer de vraag groter wordt, dan gaat de prijs stijgen. Wat er in dit geval is gebeurd, is dat de mensen zijn gaan hamsteren met groenten, waardoor de verkopers de prijzen opschroeven”, aldus de voorzitter. Hij geeft aan dat ook hij niet het beoogde bedrag uitbetaald krijgt voor zijn groenten. “Als landbouwer maak je je in zo een periode ook niet druk daarover, gezien je je groenten kwijt wilt. Wat wel belangrijk is, is dat ik nog altijd mijn kosten kan dekken en een kleine winst kan boeken”, zegt Bainath. Volgens hem hebben bepaalde landbouwers ook te kampen met het feit dat zij zijn bedrijf niet kunnen bereiken vanwege de lockdown. “Sommige mensen oogsten ergens, maar hun afzetpunt is in een ander gebied en dan kunnen ze dat vanwege verschillende factoren, niet bereiken. De regering moet dus wel gaan werken aan deze barrières, gezien groenten en fruit zeer belangrijk zijn in deze dagen”, zegt de voorzitter.