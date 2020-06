Rachied Doekhie (NDP) denkt niet dat de valutawet en het niet in staat van beschuldiging stellen van financiënminister Gillmore Hoefdaad, ervoor gezorgd hebben dat de partij veel minder zetels gehaald heeft dan zij had verwacht. Doekhie zei gisteren in het programma To the Point, dat de oorzaak gezocht moet worden in de hoge koers en de hoge prijzen in de winkels. Het gros van de mensen weet volgens Doekhie niet veel over de kasreserve, daar houden zij zich niet mee bezig. “Pas wanneer zij opstaan en geen brood in hun zak hebben, dan voelen ze het. Het intellect rondom Paramaribo en een paar hoog geplaatsen in het land, die houden zich bezig met de kasreserve en monetaire zaken, maar gelooft u mij, wanneer mensen hun producten niet goedkoop kunnen vinden, gaan ze tegen je stemmen”, zei Doekhie. De NDP heeft volgens hem kansen laten liggen. Ook bij de samenstelling van de lijsten. “De mensen zijn niet meer achterlijk in het land. Je moet kijken naar de afgang van de vorige verkiezingen. Wanneer mensen met 70-80 procent zijn afgevallen en je zet deze mensen weer, dan gebeurt hetzelfde. Ik heb het ook eerder gezegd, wanneer Bouterse niet meer in Paramaribo is, zijn we ten dode opgeschreven.” In Paramaribo behaalde Bouterse minder stemmen dan Krishna Mathoera en viel hij terug met 50 procent. ‘’Ik heb de president gewaarschuwd om de mensen rondom hem die hebben gestolen, niet op de lijst te plaatsen. Het volk ziet dat en houdt niet daarvan. Maar misschien wilde hij niet winnen. Hij zal ook moe zijn.’’ Doekhie zei dat de president de handdoek in de ring moet werpen en de NDP verder moet gaan. Doekhie gaf aan dat hij zijn krachten zal blijven geven ter ontwikkeling van land en volk. Hij zei dat hij zijn periode bij de NDP netjes heeft afgerond en dat niemand kan zeggen dat hij is overgelopen. Hij is niet meer actief, maar heeft zijn lidmaatschap nog niet ingeleverd. Het is volgens Doekhie beter om even vrij te zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij geen andere politieke partij meer zal ondersteunen. Over het verlies van de NDP zei Doekhie dat delen van de partij de president zeggen om het zo te laten. “Maar een paar abani’s om hem heen willen dat niet, omdat ze denken dat hoe meer ze vertragen, hoe langer het zal duren en hoe meer ze kunnen stelen.” Zelf denkt Doekhie dat de president de witte doek in de ring zal gooien, maar zal bedanken als DNA-lid. De NDP heeft in het kiesdistrict Nickerie moeten bepalen of Rachied Doekhie of William Waidoe op de lijst van de NDP in het district geplaatst zou worden. Uiteindelijk is Waidoe op de lijst geplaatst en de NDP heeft 1 zetel gehaald. Aan Doekhie werd gevraagd als dit een goede keus was. Hij gaf aan dat de partij heeft gekozen en zij het resultaat van haar keus heeft gezien. ‘’Waidoe heeft goed gebruik gemaakt van een paar demente mensen om op de lijst te komen, maar ik had gewaarschuwd dat de meerwaarde van Waidoe niet meer dan 50 was, nu is gebleken dat het 15 is geweest’’, aldus Doekhie. In een vorig gesprek met Waidoe, werd Waidoe voorgehouden dat hij binnen zou komen als Doekhie hem zou hebben gesteund. Waidoe zij daarop dat Doekhie huis aan huis campagne heeft gevoerd voor de VHP. ‘’Als Waidoe mij één keer op straat heeft gezien met een vlag of in gesprek met iemand, dan begrijpen we wat de kwaliteit is van Waidoe. Als iemand in zes jaren, vijf keer is overgelopen van partijen. Als iemand zegt dat hij mannen thuisbrengt bij mijn moeder zodat ik op de lijst kan komen, dan denk ik dat jouw zendtijd en programma te kostbaar is om over zo iemand te praten’’, zei Doekhie. Door hem niet op de lijst te plaatsen, heeft het kapitalisme het overgenomen van het idealisme, meent Doekhie. “De basis van de partij is overboord gegooid en ik was de enige die ertegen was. Wanneer grote delen van Nickerie eigendommen van de staat helpen roven, gratis weggeven, arme mensen in de nek worden getrapt, dan staat het daar. Ik heb gewaarschuwd, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de partij die ik heb helpen bouwen. We roven als het zo doorgaat, wo faya. Ik heb de partijvoorzitter ook gewaarschuwd, maar ze hebben niet geluisterd, omdat ze haast haden met andere dingen. Nu is het resultaat gepresenteerd voor ze”, aldus Doekhie.