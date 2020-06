De verkiezingen vonden achttien dagen geleden, op 25 mei plaats, maar de uitslag van de verkiezingen is nog steeds niet bindend verklaard. NPS-DNA-kandidaat Patricia Etnel, zegt zich te verheugen op het moment dat de verkiezingen bindend verklaard worden. “Het was een zeer enerverend proces geweest, maar ik moet wel zeggen dat de rol van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heel goed is gegaan. OKB-voorzitter Van Dijk-Silos, had de processen-verbaal openbaar gemaakt, zodat men kon gaan tellen. Uiteindelijk hebben we gezien dat het allemaal goed is verlopen. Ik denk dat bij de eerstvolgende verkiezingen in 2025, dit soort zaken niet meer gebeuren. Het moet in het vervolg duidelijk zijn, dat we maximaal vier dagen na de verkiezingen, de officiële uitslag hebben”, aldus Etnel in het radioprogramma ABC Actueel. Ze is van mening dat COVID-19 het proces ook heeft vertraagt, omdat de stembureauvoorzitters zich moesten houden aan de coronamaatregelen. Entel hoopt dat er langzaam maar zeker aan de afronding wordt gewerkt, zodat het OKB hooguit eind deze maand de verkiezingen bindend verklaart. Het advies dat Etnel heeft voor nieuwe DNA-leden, is dat zij zich breed moeten oriënteren en moeten leren uit de ‘klappen’ die ze krijgen, zodat dezelfde fouten niet meer gemaakt worden. “Het is geen gemakkelijk proces, want je hoeft niet te denken dat je ‘modo-boi’ of ‘modo-vrouw’ gaat spelen. Het is vanaf de eerste dag hard werken en investeren in jezelf, namelijk in kennis en kunde. Dus lezen en breed oriënteren is belangrijk. Ook moet men vooral niet naast zijn schoenen gaan lopen. Een politicus is deel van het volk, je moet werken voor land en volk.” Etnel zegt dat de NPS klaar is om de nieuwe fractie te vormen. “We zullen een goede job verrichten en ook de job naar eer en geweten uitvoeren. We stellen het landsbelang voorop. Ook moeten we leren uit datgene wat het volk niet wil. Het volk wil de waarheid, en dat is waarvoor de NPS zich sterk zal maken de komende vijf jaren. De komende jaren worden ook niet makkelijk, want er moet een heleboel troep opgeruimd worden. Tot slot willen we niet te veel beloven, door daadkracht, wijsheid en waarheid hoog in het vaandel te houden, moeten we wel eruit zien te komen”, aldus Etnel.