De meeste pompstations waren gisteren gesloten vanwege de verscherpte maatregelen die uitgevaardigd waren door het COVID-19 Managementteam. Dit omdat er nog geen dispensatie was verleend aan de meeste pompstations. ‘’De pompstations zijn gedurende de lockdown van 07.00 in de ochtend tot 16.00 uur in de middag geopend met uitzondering van de woensdag en zondag’’, zegt de directeur van Shell Wilhelminastraat, David Heave. Burgers hoeven zich volgens hem niet te haasten om benzine in te slaan. De shops bij de pompstations hebben gewijzigde openingstijden, ook moeten klanten de COVID-19 maatregelen in acht nemen. zijn De dispensatiebrieven van de essentiële diensten zijn nu pas vrijgegeven.