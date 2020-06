Volgens Bestuurskundige August Boldewijn, is de situatie met betrekking tot de verkiezingen in Guyana niet te vergelijken met die van Suriname. “Wat zich in Guyana afspeelt, is heel iets anders. De NDP mag terecht zijn bezwaarschrift indienen”, merkt Boldewijn op. Naar aanleiding van Artikel 126 in de kiesregeling, zegt Boldewijn, dat indien de partij bezwaren heeft, mag die een bezwaarschrift indienen voor hertelling en ingeval de in de processen-verbaal vermelde bezwaren, door het Hoofdstembureau niet onaannemelijk worden geacht en van zodanig ernstige aard zijn, dat de gegrondheid daarvan naar zijn oordeel een merkelijk verschil in de uitslag der telling ten gevolge zou kunnen hebben, worden de vaststellingen voorlopig geschorst en kan het Centraal Hoofdstembureau besluiten tot hertelling van de uitslag der stemming van één of meer stembureaus van het kiesdistrict, respectievelijk van het ressort over te gaan”, aldus Boldewijn. In dit geval heeft het Hoofdstembureau van Paramaribo het proces-verbaal (pv) afgerond en gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Het Hoofdstembureau heeft alle bezwaren afgewogen en zaken afgerond en vastgelegd. Zij hebben geen algehele hertelling van Paramaribo aanbevolen, maar wel een herverkiezing voor de ressortraden op de stembureaus 168, 185 en 188. De reden voor de herverkiezing is dat een aantal personen verkeerde stembiljetten had gekregen. “Dat is op zich inderdaad moeilijk te corrigeren zonder een herverkiezing, maar toch lijkt opnieuw stemmen weinig zinvol, omdat het de uitslag van het ressort waarin deze stembureaus zijn gelegen, niet zal beïnvloeden”, merkt Boldewijn op. Boldewijn zegt dat de situatie in Guyana heel anders is, “In Guyana is het verschil in drie zetels, dus die hertelling was daar wel toepasbaar. Het verschil in zetels tussen de NDP en de oppositiepartijen is heel groot, dus een hertelling zou eigenlijk helemaal niet van belang moeten zijn. De 12 punten die de NDP in zijn bezwaarschrift heeft aangehaald, zijn behandeld, door het Hoofdstembureau, maar het heeft het afgewezen, want de punten zijn geen reden voor hertelling”, stelt Boldewijn. Volgens hem zou een reden voor hertelling, wél van dien aard zijn, indien er sprake was van fraudeleuze zaken. “Er is geen sprake van malversaties, hun bezwaren worden niet beïnvloedt, dus de heer Bouterse moet zich onderwerpen aan de uitslag”, zegt de bestuurskundige. In Guyana gaat het om een landelijke hertelling, omdat de oppositie Peoples Progressive Party (PPP) van verkiezingsfraude werd beschuldigd en er is vastgesteld dat er sprake was van fraude. “In het bezwaarschrift van Bouterse, staan er onder meer punten, waarbij is aangegeven, dat er foutieve stembiljetten van RR leden op verkeerde plaatsen waren gebracht.De NDP moet zijn verlies gewoon accepteren, en doorgaan tot de orde van de dag”, aldus Boldewijn. Ook naar aanleiding van het feit dat president Bouterse en minister van Financiën Gilmore Hoefdraad, gestapt zijn naar ABOP-voorzitter Ronny Brunswijk voor een samenwerking, waarbij Brunswijk heeft gesteld, nooit meer een samenwerking aan te gaan met de NDP, vindt Boldewijn, het beste besluit die Brunswijk heeft genomen.