Door de afgekondigde verscherping van de lockdown vanwege de overheid, is het momenteel voor de meeste bedrijven vrijwel onmogelijk, normaal te functioneren. Veel ondernemingen zijn door de lockdown helemaal tot stilstand gebracht, omdat ze onder deze omstandigheden niet kunnen of mogen werken. Ook de mediahuizen die voor het verzorgen van informatie aan het publiek hun eigen verantwoordelijkheid hebben en daarvan de noodzaak zeker onderkennen, is ontheffing verleend. Echter is het zo dat de schrijvende media door de afgekondigde COVID-19 maatregelen bij de distributie van hun product, grote problemen ondervinden. Distributiepunten zijn veelal gesloten en de lezer is in veel gevallen gedwongen binnen te blijven, waardoor de kranten moeilijk kunnen worden afgehaald. Ook De West ondervindt als deel van de media dit vraagstuk en is daarom genoodzaakt, tijdelijk tot een gewijzigde distributie over te gaan. De krant van maandag is de volgende ochtend bij de gebruikelijke distributiepunten, mits die niet gesloten zijn, te verkrijgen. De krant van dinsdag wordt gecombineerd met die van woensdag op de donderdagochtend gedistribueerd. De editie van donderdag is op vrijdagochtend verkrijgbaar en de die van vrijdag op zaterdagochtend. In de laatstgenoemde editie zal ook Keerpunt en de andere rubrieken worden verwerkt. De editie van zaterdag zal op maandag op de gebruikelijke plekken bezorgd worden. Wij vragen onze lezers en adverteerders begrip voor deze ongebruikelijke en voor ons allen onprettige omstandigheden, waar we momenteel niets anders aan kunnen doen.