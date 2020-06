In het kiesdistrict Sipaliwini wist de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), 2 DNA-zetels te veroveren. Bij de vorige verkiezingen had de partij maar 1 zetel in het district. Lijsttrekker Dinotha Vorswijk, die bij de vorige verkiezingen ook werd gekozen, kwam weer binnen met 1.448 stemmen. De tweede zetel ging naar nieuwkomer Obed Kanape met 1.530 stemmen. Dit werd afgelopen zaterdag bekend tijdens de openbare zitting van de zes ressorten van het Hoofdstembureau Sipaliwini. De zitting werd gehouden door Adjaikoemar Kali, voorzitter van het hoofdstembureau Commewijne tevens districtscommissaris van Commewijne, omdat districtscommissaris Margaretha Malontie in quarantaine is. Waar de NDP bij de vorige verkiezingen 2 zetels wist te bemachtigen in het kiesdistrict Sipaliwini, is dat bij deze verkiezingen niet het geval. In 2015 waren de leden Erwin Linga en Aida Nading voor de NDP gekozen in district. Bij deze verkiezingen was Silvana Afonsoewa, die bij de vorige verkiezingen gekozen was in Paramaribo, lijsttrekker op de lijst van de NDP in Sipaliwini. Nading en Afonsoewa werden beiden niet gekozen, omdat zij niet genoeg stemmen behaalden. Afonsoewa kreeg 944 stemmen, terwijl Nading er slechts 311 kreeg. Van de NDP werd nummer 2 op de lijst, Ilona Edwards, gekozen. Zij kreeg 1335 stemmen. Het kiesdistrict Sipaliwini was goed voor 4 DNA-zetels. De vierde zetel ging naar Remi Kanape, de lijstrekker van BEP in Sipaliwini. Sipaliwini heeft 55 processen-verbaal. Uit de processen-verbaal moest blijken hoeveel DNA-, districtsraads- (dr) en ressortraadszetels (rr) een politieke partij heeft gekregen. Het gaat om de gebieden Tapanahony, Boven-Suriname, Boven-Coppename, Kabalebo en Coeroeni. De presentatie vond plaats onder toezicht van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), het Onafhankelijk Kiesbureau en de politie. ABOP heeft 40 ressortraads- en 7 districtsraadszetels veroverd en de NDP heeft er 26 ressortraadsleden en 4 districtsraadszetels. Van de 22.374 kiesgerechtigden in Sipaliwini, zijn 11.348 gaan stemmen. In Sipaliwini hebben 11 politieke partijen meegedaan met de verkiezingen. Abop kreeg met 3807 stemmen de meeste stemmen van de kiezers, gevolgd door NDP met 3025 stemmen en BEP en NPS met respectievelijk 1876 en 900 stemmen. Op DNA niveau zijn 734 stembiljetten ongeldig verklaard en op RR niveau 304 stembiljetten. Sipaliwini heeft 55 processen-verbaal. Uit de processen-verbaal moest blijken hoeveel DNA-, districtsraads- (dr) en ressortraadszetels (rr) een politieke partij heeft gekregen. Het gaat om de gebieden Tapanahony, Boven-Suriname, Boven-Coppename, Kabalebo en Coeroeni. De presentatie vond plaats onder toezicht van het Centraal Hoofdstembureau, het Onafhankelijk Kiesbureau en de politie. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zal deze resultaten vaststellen en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zal vervolgens de verkiezingen bindend verklaren.