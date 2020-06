De VHP drive thru groente- en fruitmarkt, is gisteren vanwege de verscherpte COVID-19 maatregelen, door het COVID-19 Managementteam, stopgezet. De maatregelen zijn vanaf maandag 8 juni van kracht voor een periode van twee weken. Stichting De Olifant had ervoor gezorgd dat landbouwers toch hun producten kunnen afzetten, zodat zij inkomsten hebben. Veel landbouwers hebben te maken met inkomstenderving, omdat alle markten tot nader order gesloten zijn. Met inachtneming van de COVID-19 maatregelen, konden consumenten zonder uit hun auto te stappen, bij de drive thru markt terecht voor verse groenten en fruit. “Het was een zeer goed initiatief, om zo de consumenten tegemoet te komen. Maar helaas is het ons gisteren opgedragen, onmiddellijk te stoppen. De mogelijkheid om over te gaan tot ‘delivery’, is ons wel aangeboden, maar we moeten eerst dispensatie aanvragen. Echter zitten we dan met een ander probleem, omdat de groep die de producten aanlevert, gerekend was tot de niet-essentiële diensten”, zegt de initiatiefnemer van de drive thru markt tevens voorzitter van de Agrarisch Raad van de VHP, Jason Bakker. Burgerlijke ongehoorzaamheid De voorzitter van het COVID-19 Managementteam, Daniélle Veira, heeft de samenleving verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven. Naar de redactie verneemt, negeren bepaalde burgers de aangescherpte maatregelen bewust, omdat zij niet langer zonder inkomen kunnen zitten.