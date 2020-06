Het aantal coronagevallen is fors toegenomen, in het afgelopen weekend zijn er 21 positieve gevallen bijgekomen. De teller staat nu op 112. Deze forse toename binnen 48 uur, komt voor velen in de samenleving ongeloofwaardig over, vooral omdat ons land eerst bijna coronavrij was. Zij denken dat de teller op de COVID-19 website, gemanipuleerd wordt. Het COVID-19 Managementteam had eerder aangegeven, dat de samenleving kan verwachten dat de teller ver boven de 100 komt, omdat er volgens hen sprake is van ‘community spreading’. VHP-parlementariër en arts Dew Sharman, om een reactie gevraagd, zegt dat de teller niet gemanipuleerd wordt. “De teller kan, naar mijns inziens, niet gemanipuleerd worden, het zijn speciale artsen die de swaps afnemen en de resultaten daarvan doorgeven aan het COVID-19 Managementteam. Ook hebben de artsen en het team een eed afgelegd, niet te zullen frauderen met de informatie die zij krijgen”, aldus Sharman. Volgens hem kunnen we meerdere COVID-19 besmettingen verwachten, omdat de contactpersonen van de reeds besmette personen, moeilijk te achterhalen zijn. “Aan de andere kant snap ik de samenleving waarom zij paniekerig wordt en het vermoeden heeft dat de teller gemanipuleerd wordt. Het is namelijk zo dat bij de eerste uitbraak, de teller niet met tientallen steeg, echter omdat de bronnen bekend waren waardoor men een verspreiding kon indammen. Dit keer is niet bekend, wie er allemaal in de keten zitten. Dus het is afwachten tot iemand zich ziek aanmeldt bij het BOG of elders. Die persoon is weer in contact met anderen gekomen, zonder dat hij/ zij wist dat hij virus had”, zegt Sharman. Volgens Sharman is deze forse toename te wijten aan de onlangs gehouden verkiezingen, waarbij de COVID-19 maatregelen nauwelijks in acht werden genomen. “Het virus heeft nu een exponentiële groei, we zitten inmiddels al op code rood. Dus het hangt van ons af, of we de keten willen doorbreken. Indien we alle regels in acht nemen, moet het aantal actieve gevallen langzamerhand afnemen.’’ Sharman zegt niet op de hoogte te zijn hoeveel swaps er intussen zijn afgenomen, wel legt hij uit dat swaps aan de hand van contactpersonen worden afgenomen. “Stel dat persoon A positief is getest en hij in contact is gekomen met 5 andere personen, dan worden erop basis daarvan swaps afgenomen. Het hangt dus af van het aantal contactpersonen hoeveel swaps er worden afgenomen”, aldus Sharman.